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Muere Abel Núñez, futbolista juvenil del FC Ezeiza, tras recibir un pelotazo en la cabeza

Tragedia en el fútbol argentino con el fallecimiento de Abel Núñez, juvenil del FC Ezeiza.

Una imagen de Abel Núñez, futbolista juvenil del FC Ezeiza

Una imagen de Abel Núñez, futbolista juvenil del FC Ezeiza IG: futbolclubezeiza

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Dos semanas después de la trágica muerte de Jesús de Miguel, otro futbolista ha fallecido, esta vez en Argentina. Abel Núñez, juvenil del FC Ezeiza, ha muerto después de sufrir un golpe en la cabeza durante un partido disputado el pasado jueves 12 de noviembre, un encuentro correspondiente a la quinta división del torneo de Juveniles C de AFA entre FC Ezeiza y Deportivo Muñiz. El joven futbolista recibió, según informan varios medios argentinos, un pelotazo en la cabeza por el que tuvo que ser atendido sobre el terreno de juego y trasladado a un centro médico.

El FC Ezeiza confirmaba el trágico desenlace este mismo lunes, ya de madrugada en Europa, a través de su cuenta de Instagram.

"Con un profundo dolor y una tristeza inmensa, despedimos a un chico que tenía toda una vida por delante y que hoy nos deja un vacío imposible de explicar. Luego de sufrir un durísimo golpe durante un partido, vistiendo con orgullo nuestra camiseta de Ezeiza, lamentamos profundamente su partida", informaba el club argentino con una fotografía de Abel Núñez.

"Hoy el fútbol queda en un segundo plano. Nos invade el dolor de despedir a un compañero, a un joven lleno de sueños e ilusiones, que formaba parte de nuestra familia. Desde el Club Ezeiza queremos hacer llegar nuestro más sentido pésame y todo nuestro acompañamiento a sus familiares, amigos, compañeros y seres queridos en este momento tan difícil. Que descanses en paz. Siempre serás parte de nuestra familia. Fútbol Club Ezeiza. 🖤", finaliza el comunicado del FC Ezeiza.

La gravedad del impacto fue tal que el propio FC Ezeiza había emitido un primer comunicado en el que mandaba fuerza y ánimo al joven futbolista.

"Desde Fútbol Club Ezeiza queremos enviar toda nuestra fuerza, nuestro cariño y nuestro apoyo a Abel Núñez que está atravesando un momento muy difícil, luego de sufrir un fuerte golpe en la cabeza que requirió una intervención quirúrgica. Hoy queremos unirnos como familia, dejando de lado cualquier diferencia, para pedir entre todos por su pronta recuperación y para que todo salga bien", explicaba el club argentino en sus redes sociales.

"La pelota le pegó de lleno a Abel, que cayó desplomado"

Desgraciadamente, el desenlace ha sido el peor y Abel Núñez ha fallecido fruto del impacto que recibió en la cabeza en pleno partido.

El periodista Cristian Rompani ha explicado cómo ocurrió el fatal pelotazo, asegurando que "pocos veces he visto" un pelotazo como ese.

"La pelota no tomó altura y le pegó de lleno en la cara. Un pelotazo que pocas veces he visto yo con la violencia que impactó. La pelota no tomó altura deseada y la pelota le pegó de lleno a Abel, que cayó desplomado. Uno loa asemeja mucho a los nocauts del boxeo", recuerda Cristian Rompani en Radio La Red.

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