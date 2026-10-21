Real Madrid - RB Leipzig, partido hoy de la Champions League en directo (0-0)

El Real Madrid recibe hoy (21:00 horas) al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu en la jornada 3 de la fase liga de la Champions League. Tras los triunfos ante Inter (2-1) y Roma (3-4), el conjunto blanco busca su tercera victoria para segur en lo más alto de la clasificación y poder asegurar la clasificación directa para los octavos de final.

El partido de hoy ante el Leipzig se presenta clave para evaluar el momento del equipo de Mourinho, que el fin de semana firmó su mejor partido de la temporada ante el Sevilla y que este domingo se medirá al Barcelona en un clásico clave para la pelea por LaLiga.

Por su parte, el RB Leipzig aterriza hoy en Madrid tras la goleada que sufrió este fin de semana a manos del Bayern (6-1) en el Allianz Arena. El conjunto de Martín Demichelis no acaba de carburar en este comienzo de curso, con cinco triunfos y cuatro derrotas en nueve partidos.

Onces oficiales del Real Madrid - RB Leipzig

Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bellingham, Camavinga, Bernardo Silva, Güler; Vinícius y Mbappé.

RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Nkunku, El Aynaoui, Nusa; Romulo.

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