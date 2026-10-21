Champions League
Real Madrid - RB Leipzig, partido hoy de la Champions League en directo (0-0)
Sigue en directo el Real Madrid - RB Leipzig de la jornada 3 de la Champions League.
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El Real Madrid recibe hoy (21:00 horas) al RB Leipzig en el Santiago Bernabéu en la jornada 3 de la fase liga de la Champions League. Tras los triunfos ante Inter (2-1) y Roma (3-4), el conjunto blanco busca su tercera victoria para segur en lo más alto de la clasificación y poder asegurar la clasificación directa para los octavos de final.
El partido de hoy ante el Leipzig se presenta clave para evaluar el momento del equipo de Mourinho, que el fin de semana firmó su mejor partido de la temporada ante el Sevilla y que este domingo se medirá al Barcelona en un clásico clave para la pelea por LaLiga.
Por su parte, el RB Leipzig aterriza hoy en Madrid tras la goleada que sufrió este fin de semana a manos del Bayern (6-1) en el Allianz Arena. El conjunto de Martín Demichelis no acaba de carburar en este comienzo de curso, con cinco triunfos y cuatro derrotas en nueve partidos.
Onces oficiales del Real Madrid - RB Leipzig
Real Madrid: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bellingham, Camavinga, Bernardo Silva, Güler; Vinícius y Mbappé.
RB Leipzig: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Nkunku, El Aynaoui, Nusa; Romulo.
¡Ya puedes seguir en directo minuto a minuto el Real Madrid - RB Leipzig de la Champions League!
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League (0-0)
¡Courtois salva otra vez al Real Madrid! Mano a mano que resuelve el portero belga.
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¡Bellinghammmmm! Se la cede Valverde, el inglés recorta al defensor que le sale al paso y suelta un misil que se va por muy poco.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League (0-0)
El Leipzig jugando en campo del Real Madrid. Los alemanes tocando en campo rival, con bastante comodidad. Mal partido de los de Mourinho en estos primeros 39 minutos...
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Bueno, bueno, bueno.... A punto de liar de forma brutal Nusa por banda izquierda. Vaya lío le ha hecho a Valverde.
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¡Casi marca Vinícius! Vandevoordt mete una buena mano para desviar el disparo del brasileño. Jugada marca de la casa: carrera, se va para dentro, recorta y suelta un latigazo Vini.
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¡Paradón de Courtois! Disparo letal de Rómulo y Courtois hace el milagro de todos los días. Increíble...
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Fuera de juego de Bernardo Silva. La idea de Mbappé era buena, pero el balón era para Güler.
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Algunos pitos para Vinícius tras una carrera por la derecha en la que acaba dando un mal pase que corta la zaga alemana.
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No hay goles tras los primeros 21 minutos de partido. Y apenas ocasiones, también hay que decirlo.
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Casi llega el gol del Real Madrid. Bellingham sale en carrera, se la pone a Mbappé y el parisino la pone hacia la izquierda donde Vinícius no llega.
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Fuera de juego de Mbappé. El Real Madrid está acelerando en estos minutos. El Leipzig hace rato que no ve el balón.
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Güler está volviendo loco a Raum. Muchos problemas para el Leipzig por banda derecha.
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Vaya pase ha metido Güler, pero va demasiado fuerte y Bernardo no puede orientar el pie para el remate.
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La pierde Mbappé y el Leipzig sale a la contra. Por fortuna, los alemanes andan algo espesos y se frena el contragolpe.
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Vaya autopase ha hecho Güler ante Raum. Mucha calidad la del futbolista turco.
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Centro peligroso de Güler que despeja la zaga del Leipzig. El turco apareciendo por el costado derecho.
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Sigue atacando el Leipzig. Fuera de juego ahora de los alemanes. Pues los de Demichelis han salido a jugar en campo del Madrid.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League (0
Muy atento Rüdiger a la carrera de Romulo. Se iba solo hacia Courtois, pero el alemán le roba el balón de forma limpia.
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Cinco minutos de juego y el Leipzig ha salido a dominar la posesión.
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Falta de Rüdiger sobre Romulo. István Kovács le advierte al defensor alemán.
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Balón en largo de Raum que atrapa Courtois sin problemas. Vamos a ver qué plantea el Leipzig de inicio.
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¡Arrancaaaa el partido en el Santiago Bernabéu! Ya se juega el Real Madrid - RB Leipzig.
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¡Saltan los jugadores al césped del Santiago Bernabéu! ¡Suena el himno de la Champions League! A punto de comenzar el Real Madrid - RB Leipzig...
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
Tan solo 20 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu. Así salen hoy de inicio el Real Madrid y el RB Leipzig:
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Carreras; Bellingham, Camavinga, Bernardo Silva, Vini Jr, Mbappé y Güler.
LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orbán, Castello, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; y Rômulo.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
Hoy Diomande se reencuentra con sus excompañeros del Leipzig.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
Martín Demichelis, entrenador argentino del Leipzig, ha cambiado cuatro piezas del equipo que salió goleado del Allianz Arena el pasado fin de semana. Rômulo por Reitz, Seiwald sustituye a Banzuzi; Baku y Castello salen de inicio por Klostermann y Lukeba.
El once titular del Leipzig lo forman Vandevoordt; Baku, Orbán, Castello, Raum; Seiwald, El Aynaoui; Gruda, Nkunku, Nusa; y Rômulo.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
José Mourinho opta hoy por Bernardo Silva y Camavinga en el centro del campo. En principio, Arda Güler estará por la banda derecha, acompañando a Bellingham en la mediapunta, Vinícius en la izquierda; y Mbappé como delantero centro.
Recordamos los onces de los dos equipos para el duelo de hoy:
REAL MADRID: Courtois; Valverde, Rudiger, Huijsen, Carreras; Bellingham, Camavinga, Bernardo Silva, Vini Jr, Mbappé y Güler.
LEIPZIG: Vandevoordt; Baku, Orbán, Lukeba, Raum; Gruda, Seiwald, Nkunku, El Aynaoui, Nusa; Romulo.
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¡Confirmado también el once del Leipzig! Así sale hoy Martín Demichelis al Bernabéu:
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
Mourinho da descanso hoy de inicio a Cucurella, Konaté, Diomande y Tchouaméni. Probablemente, los cuatro serán titulares el próximo domingo en el Camp Nou ante el Barcelona
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
¡Tenemos el once oficial del Real Madrid! Así sale hoy José Mourinho ante el Leipzig: Courtois; Valverde, Rüdiger, Huijsen, Carreras; Bellingham, Camavinga, Bernardo Silva, Güler; Vinícius y Mbappé.
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Así han llegado los futbolistas del Leipzig al Santiago Bernabéu.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
Todo listo para el partido de hoy entre el Real Madrid y el RB Leipzig...
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
Al margen del partido del Real Madrid, hoy juega también el Betis. Los de Pellegrini reciben al Feyenoord en La Cartuja. Destaca también el Bayern - Arsenal, otro partidazo que nos regala hoy la Champions League.
Ayer, martes, no les fueron muy bien las cosas a los otros tres clubes españoles. El Barcelona cayó (4-2) en su visita al Parque de los Príncipes, donde el PSG ratificó que sigue siendo el principal candidato a ganar la Champions League.
El Villarreal, pese a ponerse 0-2 en Anfield, acabó perdiendo ante el Liverpool (4-3); mientras que el Atlético de Madrid no pasó del empate (1-1) en su visita al Stuttgart.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
El Leipzig llega al Bernabéu con dudas después de caer goleado (6-1) ante el Bayern el pasado sábado. El equipo alemán ha perdido cuatro partidos en cuatro salidas esta temporada (Werder Bremen, Como, Bayer Leverkusen y Bayern), con un balance de 15 goles encajados y tan solo dos goles marcados.
El RB Leipzig suma una derrota ante el Como (4-1) y un triunfo ante el PSV (1-0) en las dos primeras jornadas de la Champions League.
"Hay que repasar mucho de eso, y no fue hace tres semanas, fue simplemente una semana. Eso nos tiene que volver a hacer sentir que podemos competir, independientemente del sistema, del rival, del campo de juego, lo que intentamos ser, con y sin pelota", explicó Martín Demichelis en la rueda de prensa previa al duelo de hoy ante el Real Madrid.
Demichelis sabe lo que es ganar al Real Madrid como entrenador, lo hizo al frente del Mallorca el pasado mes de abril. "La situación ha cambiado. Fue el mejor momento en aquel entonces para el Mallorca para jugar contra el Madrid, pero eso es historia. Nosotros perdimos la semana pasada contra el Bayern. Tenemos que jugar con mucho valor, mostrar nuestra personalidad para mostrar nuestro fútbol", señaló el entrenador argentino.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
El Real Madrid quiere dar continuidad a la buena imagen que ofreció ante el Sevilla (4-1) este fin de semana, un duelo en el que firmó el mejor partido de la temporada. A cuatro días del Clásico ante el Barcelona, Diomande parece haber aparecido por fin y, junto a Güler, le han cambiado la cara a un Madrid que veía de ofrecer una pobre imagen, pese a la remontada, en el Olímpico de Roma.
Mourinho dejó claro en la previa del partido que hay que ir paso a paso y que lo primero es asegurar la clasificación directa para los octavos de final de la Champions League.
"Es muy pronto. El Real Madrid, ahora, no tiene el objetivo de ganar la Champions, el objetivo ahora es clasificar. Después, si llegamos a los puntos que nos permiten la clasificación, viene el segundo objetivo, que es evitar el playoff, dos partidos que te meten en la situación de 'knock-out'", apuntó Mourinho.
"Mirando a la competición, tengo la sensación de que van a ser necesarios muchísimos puntos para escapar del playoff. Vamos poco a poco, primero llegar a los 11 o 12 (puntos) que te permiten clasificar, y después de conseguirlo ir con todo para quedar en los primeros ocho", explicó el de Setúbal.
"Falta mucho, estamos aquí hace tres o cuatro meses, es imposible estar donde queremos estar. Hay que mejorar siempre, individual y colectivamente. Cuanto más conocimiento tengo de los jugadores y los jugadores de mí, más empatía técnica y táctica vamos a tener. Entiendo que las exigencias de un club como el Real Madrid son máximas", señaló Mourinho.
"El Leipzig no es el equipo que ha perdido mal en Múnich, es el equipo que ha ganado al PSV y tiene tres puntos y se quiere clasificar. Ese es el Leipzig. Nosotros ganamos tres partidos en poco tiempo, y el último ganamos jugando muy bien, un partido muy completo, pero hay que seguir. No significa que por ganar tres se gane el cuarto. Hay que jugar y ganar", avisó Mourinho sobre el partido de hoy ante el Leipzig.
Real Madrid - RB Leipzig, en directo: Partido hoy de la Champions League
¡Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión minuto a minuto del Real Madrid - RB Leipzig, partido correspondiente a la jornada 3 de la fase liga de la Champions League! Los de Mourinho reciben al equipo alemán tres días después de golear al Sevilla (4-1) y a cuatro días del Clásico en el Camp Nou.
El conjunto blanco suman seis puntos en las dos primeras jornadas de la Champions League, merced a sus dos triunfos ante Inter de Milán (2-1) y Roma (3-4). De ganar hoy, el Real Madrid se colocaría con nueve puntos, dando un paso más en el objetivo de terminar en el top-8 y evitar el playoff previo a los octavos de final que ha tenido que jugar en los dos últimos años.
El Leipzig de de Martín Demichelis llega al partido de hoy tras sufrir una goleada (6-1) en su visita del pasado sábado al Allianz Arena, donde el Bayern les pasó por encima con un hat-trick de Luis Díaz y los goles de Kane, Olisé y Pavlovic.
¡Sigue con nosotros en directo minuto a minuto el Real Madrid - RB Leipzig de la Champions League!
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