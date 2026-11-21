Por tercera vez en la Liga apareció Carlos Espí para salvar los muebles. El delantero valenciano volvió a salir y a besar el santo en el minuto 85' como tradición esta temporada para noquear al Celta en el Bernabéu (2-1). Y eso es mucho decir, porque los de Giráldez volvieron a rozar la victoria y los puntos en el feudo blanco por segundo año consecutivo. Los de Vigo perdonaron con 0-1 y terminaron pagándolo muy caro.

Espí, tres goles en 45 minutos... ¡que valen seis puntos

Espí, que apenas ha disputado 45 minutos en lo que llevamos de Liga, ha marcado tres goles absolutamente cruciales para dar, nada más y nada menos, que seis puntos al Real Madrid: 1-2 ante el Espanyol con gol en el 90', 2-3 ante el Elche con gol en el 91' y el tanto de la victoria esta noche en el 85'.

Sexta victoria blanca en los minutos finales

Los blancos, por tanto, han vuelto a rescatar puntos en los minutos finales de esta temporada. Porque además de los tres encuentros mencionados, el equipo de Mou también remontó un 3-1 ante la Roma en Champions (también marcó Espí), ante el Barça en el Clásico con gol de Mbappé en el 87' y recientemente en Atenas ante el AEK con un derechazo de Valverde en el 92' (2-3).

Un dato que refleja que los blancos han recuperado esa épica, esa suerte y ese carácter perdido en los últimos dos años, pero también deja la otra lectura, y es que el equipo de Mourinho sale dormido, con falta de intensidad o directamente 'tira' una de las partes. Hoy tal vez ocurrió por la 'extraña' alineación de Mou y sus cambios (Arnold, Bernardo, Camavinga, Carreras...), o simplemente porque se confió en que esta noche se ganaba andando. El Celta de Giráldez, que ya tomó el Bernabéu el año pasado en lo fue el principio de fin para Xabi, asestó el primer golpe en una jugada en la que falló absolutamente toda la zaga blanca. Arnold fuera de posición y Carreras llegando tarde.

Mbappé vuelve a fallar un penalti

Pronto reaccionó el Madrid tomando el control del partido y de la posesión, pero poco más. Las ocasiones claras llegaban a cuentagotas y los gallegos se mostraban tranquilos y cómodos atrás. El Madrid siguió embotellando al Celta y fruto de la picardía de Mbappé y de un error defensivo llegó el penalti para los locales. Ahí podía comenzar la remontada, pero los penaltis hay que meterlos, y Mbappé, en un contexto muy similar al del Betis en La Cartuja, lo falló, esta vez tirándolo muy por encima del larguero. A los merengues se les empezaba a hacer bola. Pero eso habría ocurrido en los últimos dos años, porque en este, con sus luces y sus sombras lo que sí está mostrando el Madrid es confianza y esperanza.

El partido llegó a recordar, por momentos, al del Betis en La Cartuja (primera derrota de la temporada), por el penalti fallado de Mbappé y porque el Madrid, pese a disfrutar de menos ocasiones que aquel día, rozaba el gol pero este no terminaba de llegar.

Lo hizo de mano de Bellingham tras una gran jugada de combinación en la que participaron Vinicius y Mbappé, y ya en la recta final, con la presión del Bernabéu y un Madrid cada vez más enchufado apareció Espí por tercera vez para salvar a su equipo y mantenerle, a la espera de lo que haga Barça y Atleti, con los mismos puntos que los catalanes (33).

En lo importante, el Real Madrid y el Celta ofrecieron un precioso y detallista homenaje a Jesús de Miguel antes del comienzo del partido.