Figo y Rufián se vuelven a enganchar en redes sociales: "No todos nos vendemos, as"

La guerra soterrada entre Luís Figo y Gabriel Rufián vuelve a escena en las redes sociales. El exfutbolista portugués y el candidato de Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre han protagonizado un nuevo intercambio de ataques después de varios años de enfrentamientos públicos.

Todo comenzó con una broma del político catalán durante un mitin electoral en Tarragona y terminó con una respuesta de Rufián que recuperó uno de los episodios más polémicos de la historia del fútbol español: el fichaje de Figo por el Real Madrid.

Durante el acto de apertura de la campaña electoral, Rufián ironizó sobre la posibilidad de que PP y Vox lleguen al Gobierno y sobre los nombres que podrían ocupar diferentes responsabilidades institucionales. "Se viene Figo de ministro de Deportes e Iker Jiménez presentando el telenoticias", aseguró el dirigente de ERC, provocando una nueva reacción del exjugador del Barcelona y del Real Madrid.

"Cómo has acabado, chaval"

Y es que el portugués no dejó pasar las palabras del político catalán y, días después, publicó un mensaje en sus redes sociales en el que cuestionó su estrategia electoral y recordó su candidatura a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramenet.

"¿Ya me echabas de menos? Bueno, cómo has acabado, chaval, de querer juntar a toda la izquierda a juntarte con Podemos. ¡Lo que se hace por sobrevivir! ¿Ya tienes una mala experiencia cuando fuiste candidato a la Alcaldía de Santa Coloma de Gramanet? ¿Te acuerdas? Lo que se hace para vivir del cuento, pero ya no engañas a nadie. Suerte para el 29", escribió Figo.

Recuerda el fichaje de Figo por el Madrid

La respuesta de Gabriel Rufián no tardó en llegar. El político catalán recurrió al pasado futbolístico de Figo y a su controvertido traspaso del Barcelona al Real Madrid en el verano del año 2000, uno de los movimientos más recordados de la historia del fútbol.

"No todos nos vendemos, as", escribió Rufián, acompañando el mensaje con una fotografía del periódico el diario Sport tras el fichaje del portugués por el conjunto blanco. En aquella imagen aparecía el rostro de Figo sobre un billete y el titular "Figo pesetero".

Finalmente, Figo eliminó su mensaje de las redes sociales, aunque varios usuarios ya habían realizado capturas de pantalla que permitieron recuperar sus palabras. Seguro que este no será el último capítulo de un enfrentamiento que viene de viejos.