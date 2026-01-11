Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Estados Unidos bombardea posiciones del Estado Islámico en Siria

La ofensiva se produce tras el ataque del 13 de diciembre en el centro de Siria, cuando fuerzas estadounidenses que apoyaban una operación antiterrorista fueron atacadas por el Estado Islámico. En ese asalto murieron dos miembros de la Guardia Nacional de Iowa y un intérprete civil.

Marta Alarcón García
Este sábado, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevaron a cabo una nueva serie de ataques aéreos de gran envergadura en Siria, dirigidos contra múltiples objetivos vinculados al grupo terrorista Estado Islámico (ISIS). Según informó el Comando Central estadounidense (Centcom), la operación se realizó alrededor de las 12:30h del medio día, y contó con el apoyo de fuerzas aliadas, aunque no se detallaron los lugares exactos atacados ni el número de víctimas.

En un comunicado, Centcom indicó que los bombardeos forman parte de un compromiso sostenido para neutralizar la amenaza terrorista, proteger a los militares estadounidenses y aliados en la región, y prevenir posibles ataques futuros.

"Estas operaciones apuntaron a reducir la capacidad de ISIS en Siria y reafirmar nuestra determinación de proteger a las fuerzas estadounidenses y asociadas", señalaron las autoridades militares.

La ofensiva se produce como represalia por un ataque ocurrido el pasado mes de diciembre, en el que murieron tres estadounidenses: dos soldados y un intérprete civil. Los soldados fueron identificados como el sargento Edgar Brian Torres Tovar, de 25 años, de Des Moines, Iowa, y el sargento William Nathaniel Howard, de 29 años, de Marshalltown, Iowa. El ataque inicial, perpetrado por militantes de ISIS cerca de la ciudad de Palmira, motivó la planificación de una respuesta contundente por parte de Washington. Por lo tanto, los ataques aéreos de este sábado forman parte de la Operación 'Ojo de Halcón', nombrada en honor a los dos soldados estadounidenses asesinados.

"Si hieres a nuestros combatientes, te mataremos"

"Nuestro mensaje sigue fuerte: si hieres a nuestros combatientes, te encontraremos y mataremos en cualquier parte del mundo, no importa qué tan fuerte intentes evadir la justicia", ha advertido Centcom.

Desde la segunda gestión del presidente Donald Trump, la administración estadounidense ha intensificado las operaciones militares en la región, realizando acciones en Siria, Yemen, Somalia, Irán, Nigeria y Venezuela. La mayoría de estas intervenciones han consistido en bombardeos selectivos, ya sea con aviones de combate o drones, dirigidos a objetivos considerados de importancia estratégica para los intereses de seguridad de Estados Unidos.

"Los ataques hoy apuntaron a ISIS a lo largo de Siria como parte de nuestro persistente compromiso para erradicar el terrorismo islámico contra nuestros combatientes, prevenir futuros ataques, y proteger a las fuerzas estadounidenses y asociadas en la región", ha informado el organismo en un comunicado en la red social X.

Con estos bombardeos, Estados Unidos reafirma su compromiso de mantener la presión sobre ISIS en Siria, enviando un mensaje claro de que cualquier acción contra ciudadanos o soldados estadounidenses será respondida de manera contundente.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

