Nueva ola de protestas en Irán: censura de internet y numerosas víctimas mortales

Irán vive su mayor ola de protestas en años, con manifestaciones desafiando al régimen islámico en todo el país, a pesar de un corte casi total de Internet y de las comunicaciones internacionales, decretado por las autoridades de hace varios días.

Las manifestaciones, que comenzaron el 28 de diciembre por la profunda crisis económica, la inflación y la depreciación del rial, se han extendido a las 31 provincias, transformándose en una rebelión más amplia contra el liderazgo del ayatolá Ali Jameneí.

La imposición del apagón de Internet, que según monitoreos independientes ha reducido la conectividad a una fracción de lo habitual, ha dificultado la verificación independiente de los hechos y la circulación de información desde el interior del país.

Las ONG denuncian la "masacre"

Ante esta noticia, diversas ONG han denunciado este domingo que los muertos por la represión de las protestas en Irán se contarían "por cientos", la mayoría "jóvenes entre los 18 y los 22 años que recibieron disparos a corta distancia". Así lo relataron los padres de Rubina Aminian, estudiante kurdoiraní de 23 años asesinada en la tarde del jueves 8 de enero durante la jornada de protestas en Teherán. Son cifras no oficiales que podrían ser aún mayores debido al bloqueo informativo.

Además, varios sanitarios revelaron a la BBC que las morgues y los hospitales están abarrotados, y que las autoridades "habían pedido dinero a las familias de los fallecidos para que pudieran recuperar sus cuerpos". Según un sanitario en un hospital de Teherán, "muchos de los manifestantes murieron tan pronto como llegaron a las camas de urgencias... disparos directos a la cabeza de los jóvenes, incluso al corazón. Muchos ni siquiera llegaron al hospital", reconocía.

A pesar de la intensa represión, las protestas continúan en varias ciudades, y líderes de la oposición en el exilio, como Reza Pahvalí, hijo del último sha de Irán, han instado a los ciudadanos a no rendirse y a considerar huelgas generales para presionar al gobierno.

Donald Trump y el papa León XIV se pronuncian

Ante esta noticia, el presidente estadounidense, Donald Trump, escribía un comunicado en su red social Truth Social ofreciendo "ayuda" para la libertad de Irán, y amenazando con intervenir en el país en favor de los manifestantes si continúa la represión. Textualmente decía: "Irán está mirando a la libertad, tal vez como nunca antes. ¡Estados Unidos está listo para ayudar", reconocía.

Por su parte, el papa León XIV también ha querido pronunciarse al respecto este domingo, y ha instado a "cultivar con paciencia el diálogo y la paz" en Irán y Siria, lugares donde las tensiones están provocando "la muerte de muchas personas".

"Espero y rezo para que se cultive con paciencia el diálogo y la paz, persiguiendo el bien común de toda la sociedad", ha expresado el pontífice desde la ventana del Palacio Apostólico tras el rezo del Ángelus dominical.

