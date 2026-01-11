Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
La Previsión
Tus Imágenes
El Equipo
Actualidad

La Previsión

Mercedes Martín: "Vienen días casi primaverales antes de un nuevo temporal a mitad de semana"

El norte ha rozado los 20 °C este domingo, pero la semana avanzará con frentes atlánticos, descenso térmico y nieve de nuevo en la montaña.

Imagen de Mercedes Martín, presentadora de El Tiempo.

Mercedes Martín: "Vienen días casi primaverales antes de un nuevo temporal a mitad de semana" | Antena 3 Noticias

Publicidad

El domingo ha dejado temperaturas máximas muy suaves en el norte del país, después del paso de la borrasca Goretti. En Mieres, en Asturias, los termómetros han alcanzado los 19,6 °C, el valor más alto registrado en la cornisa cantábrica. En la costa, San Vicente de la Barquera ha llegado a 18,7 °C y en San Sebastián se han superado los 16 °C. En Galicia, A Coruña y Ourense han registrado máximas por encima de los 15 °C, valores elevados para estas fechas de enero.

El inicio de la semana marca un cambio de escenario. Un primer frente atlántico alcanzará Galicia entre este lunes y el martes y avanzará hacia el interior peninsular. Las precipitaciones se esperan sobre todo en el oeste, aunque también llegarán al norte y al centro de manera más dispersa. Se trata de un frente largo, con recorrido suficiente como para dejar lluvias también en Canarias, donde el martes serán más frecuentes.

Imagen de la evolución de las precipitaciones.
Imagen de la evolución de las precipitaciones. | Antena 3 Noticias

A partir del jueves, un segundo frente, asociado a una borrasca más cercana a la península, traerá más inestabilidad, además de viento fuerte y oleaje. Esta situación favorecerá la entrada de aire más frío, con un descenso más acusado de las temperaturas y una bajada progresiva de la cota de nieve.

De cara al viernes, la cota podría situarse por debajo de los 900 metros en algunas zonas del norte, con acumulaciones también en puntos del sur peninsular, aunque sin grandes espesores. El viento ganará protagonismo entre el jueves y el sábado, con rachas fuertes en el norte y temporal marítimo, que se irá trasladando también al Mediterráneo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

El Tiempo

Imagen de Mercedes Martín, presentadora de El Tiempo.

Mercedes Martín: "Vienen días casi primaverales antes de un nuevo temporal a mitad de semana"

Imagen de Mercedes Martín.

Mercedes Martín: "Mañana domingo vuelve la calma y subirán las temperaturas"

Imagen de Mercedes Martín presentando El Tiempo.

Mercedes Martín: "Riesgo alto de aludes en el Pirineo tras la borrasca Goretti"

La borrasca Martinho deja intensas nevadas.
BORRASCA

La borrasca Goretti deja lluvias, nevadas y un descenso térmico en gran parte de España

A3 Noticias Fin de Semana (07-01-24) ¿Nueva Filomena? Se acerca el peor temporal de nieve de la temporada
Nieve

Filomena, cinco años después: la nevada que lo cambió todo

Roberto Brasero dice adiós a la Borrasca Goretti: "Se aleja"
La previsión

Roberto Brasero dice adiós a la borrasca Goretti: "Fin de semana soleado"

El temporal Goretti azota con fuerza el norte peninsular y sentimos su viento en otras zonas de España. Pero tan rápido como ha llegado hoy, se irá alejando.

Con un temporal en marcha empezaremos el fin de semana
Temporal en el norte

César Gonzalo avisa de que empezamos el fin de semana con un temporal en marcha: "La borrasca Goretti nos seguirá afectando"

Se activa el aviso de nivel naranja por olas que pueden llegar a los 8m de altura en las costas del norte y por fuertes rachas de viento en el este de la península. Las precipitaciones recorrerán el norte del país, con posibles nevadas a partir de los 1.200m, que serán más abundantes en el Pirineo. Salvo en el centro, las temperaturas no subirán. Tendremos que seguir muy abrigados.

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva 'Goretti': "Será breve y traerá viento"

Roberto Brasero analiza la ciclogénesis explosiva Goretti: "Será breve y traerá viento"

César Gonzalo

La previsión de César Gonzalo: pendientes de una ciclogénesis explosiva mientras el frío disminuye

Roberto Brasero

Buenas noticias de Roberto Brasero para los próximos días: "El frío sigue... ¡pero no tanto!"

Publicidad