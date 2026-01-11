Mercedes Martín: "Vienen días casi primaverales antes de un nuevo temporal a mitad de semana"

El domingo ha dejado temperaturas máximas muy suaves en el norte del país, después del paso de la borrasca Goretti. En Mieres, en Asturias, los termómetros han alcanzado los 19,6 °C, el valor más alto registrado en la cornisa cantábrica. En la costa, San Vicente de la Barquera ha llegado a 18,7 °C y en San Sebastián se han superado los 16 °C. En Galicia, A Coruña y Ourense han registrado máximas por encima de los 15 °C, valores elevados para estas fechas de enero.

El inicio de la semana marca un cambio de escenario. Un primer frente atlántico alcanzará Galicia entre este lunes y el martes y avanzará hacia el interior peninsular. Las precipitaciones se esperan sobre todo en el oeste, aunque también llegarán al norte y al centro de manera más dispersa. Se trata de un frente largo, con recorrido suficiente como para dejar lluvias también en Canarias, donde el martes serán más frecuentes.

Imagen de la evolución de las precipitaciones. | Antena 3 Noticias

A partir del jueves, un segundo frente, asociado a una borrasca más cercana a la península, traerá más inestabilidad, además de viento fuerte y oleaje. Esta situación favorecerá la entrada de aire más frío, con un descenso más acusado de las temperaturas y una bajada progresiva de la cota de nieve.

De cara al viernes, la cota podría situarse por debajo de los 900 metros en algunas zonas del norte, con acumulaciones también en puntos del sur peninsular, aunque sin grandes espesores. El viento ganará protagonismo entre el jueves y el sábado, con rachas fuertes en el norte y temporal marítimo, que se irá trasladando también al Mediterráneo.

