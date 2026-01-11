Muere Yeison Jiménez en un accidente de avioneta: había soñado varias veces con su propia muerte de esa forma

El cantante colombiano Yeison Jiménez, una de las voces más reconocidas de la música popular en su país, ha muerto este sábado tras el accidente de la avioneta privada en la que viajaba cerca del municipio de Paipa, en el departamento de Boyacá.

La aeronave, un Piper PA-31 con matrícula N325FA, no logró elevarse tras despegar desde el aeropuerto de Paipa con destino a Medellín, donde el artista tenía programado un concierto esta misma noche. La pista de despegue quedó atrás y la avioneta se precipitó contra un terreno, provocando un incendio que dejó sin vida a los seis ocupantes a bordo, entre ellos Jiménez, su equipo y la tripulación.

El Gobierno de Boyacá confirmó el fallecimiento en un comunicado oficial en el que lamentó la pérdida de "una de las figuras más representativas de la música popular colombiana". La Aeronáutica Civil informó de que el accidente se produjo sobre las 16:11 hora local, y que las causas siguen bajo investigación.

Una vida marcada por el esfuerzo

Natural de Manzanares, en el departamento de Caldas, Jiménez inició su carrera artística desde niño y con el paso de los años se convirtió en un ícono dentro del género de música popular, un estilo que combina raíces tradicionales con influencias rancheras.

Se abrió camino en la música sin padrinos ni ayudas. En una entrevista concedida en 2025, él mismo reflexionaba sobre su trayectoria:

"Quizás mi vida se desenvolvió así porque era la manera como Dios me iba a permitir lograr lo poquito o lo mucho que he hecho"

A lo largo de su trayectoria lanzó numerosos éxitos que lo catapultaron a escenarios masivos. En 2025, por ejemplo, fue uno de los primeros artistas de música popular en llenar el estadio El Campín de Bogotá, consolidando así su lugar en la música colombiana contemporánea.

Con más de 70 canciones compuestas y una carrera consolidada dentro y fuera de Colombia, su muerte deja un profundo vacío en la música popular latinoamericana, mientras el país despide a un artista que convirtió su historia personal en inspiración para miles de personas.

La premonición del artista

Un detalle que ha impactado a seguidores y medios es que el cantante había hablado públicamente, en varias ocasiones en los últimos meses, de sueños en los que moría en un accidente aéreo muy parecido al real.

Según diversos testimonios y publicaciones que han resurgido tras la tragedia, Jiménez llegó a afirmar que soñó hasta tres veces con su propia muerte en un accidente de avioneta, algo que ahora muchos describen con incredulidad y tristeza. La última vez que afirmó haber soñado con el accidente fue tan sólo hace una semana.

Reacciones y legado

Tras conocerse la noticia, su equipoemitió un emotivo mensaje de despedida en el que destacaron su cara humana más allá de los escenarios:

"Hoy no solo despedimos a un artista; despedimos a un hijo, un hermano, un amigo, un ser humano lleno de sueños y valentía. Yeison se va físicamente, pero su legado se queda: en sus canciones, en su ejemplo y en la huella imborrable que deja en la música colombiana".

Las reacciones del mundo de la música no se hicieron esperar. Carlos Vives escribió en redes sociales:

"No es fácil salir a cantar hoy con esta tristeza en el corazón. Mucha fuerza para su familia".

Fanny Lu también quiso despedirse del artista:

"Hoy Colombia despide a un artista que dejó huella. Gracias por tu música y por cada historia cantada desde el corazón".

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.