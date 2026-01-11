Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Asesinada una mujer por su pareja en Olvera, Cádiz

No había denuncias previas, por lo tanto la víctima no estaba en el sistema de vigilancia de violencia de género VIOGEN.

Agente de la Guardia Civil junto a un coche patrulla. Europa Press

Ainhoa Lujambio
Publicado:

La Guardia Civil de la Comandancia de Cádiz confirma el asesinato de una mujer de 58 años en su domicilio de Olvera. El hecho ha ocurrido esta madrugada sobre las tres de la mañana. La sala de emergencias del 112 ha recibido una llamada en la que informaba de la muerte de una mujer. En ese momento se pone en marcha un dispositivo y detienen al hombre de 60 años, en la propia vivienda. La muerte ha sido violenta, pero no se han encontrado ni armas blancas, ni armas de fuego. La autopsia determinará la causa final del fallecimiento.

No había denuncias previas

No había denuncias previas por delitos de violencia de género. El matrimonio tiene hijos mayores de edad, que no estaban en la casa en el momento del asesinato. La juez de guardia, el médico forense y un equipo de Policía judicial de la Guardia Civil se trasladaron al lugar, momento en el que el marido quedó detenido. Tras confirmarse la muerte, se activó el protocolo judicial para casos de violencia de género. El cuerpo de la mujer ha sido trasladado al Instituto Anatómico Forense de Cádiz para la práctica de la autopsia. El hombre permanece detenido y será puesto mañana a disposición del juzgado número 1 de Arcos de la Frontera. La alcaldesa de Olvera, Remedios Palma, ha expresado su consternación a la espera de que avance la investigación judicial y se confirme oficialmente la causa del fallecimiento. Palma ha señalado que “todo parece indicar que es una muerte violenta producida por violencia de género”, aunque ha subrayado que será la investigación la que lo determine.

Tercera víctima de 2026

Si se confirmara el crimen machista, sería la tercera víctima de este año por violencia de género, dos de ellas en Andalucía. La regidora ha anunciado que a lo largo de la mañana se trasladará al Ayuntamiento para preparar una declaración institucional y organizar el apoyo a la familia de la víctima “en el caso de que sea necesario”. Palma ha indicado además que la fallecida era una persona muy conocida en la localidad, de 8.000 habitantes donde prácticamente se conocen todos. "Era una mujer de 58 años, de una familia trabajadora de aquí, conocida tanto ella como sus familiares”, ha señalado. El 4 de enero Pilar, de 38 años, fue asesinada por su expareja, del que tenía una orden de alejamiento, en Quesada (Jaén). Al día siguiente en Las Palmas de Gran Canarias, un hombre de 35 años de origen filipino mató a su mujer, Czarina, de 43 años, también filipina y madre de cinco hijos, dos de ellos menores. El hombre se suicidó a continuación. El 016 atiende a todas las víctimas de violencia machista y sus entornos las 24 horas del día y en 53 idiomas diferentes, al igual que el correo 016-online@igualdad.gob.es; también se presta atención mediante WhatsApp a través del número 600000016, y los menores pueden dirigirse al teléfono de la Fundación ANAR 900 20 20 10. En una situación de emergencia, se puede llamar al 112 o a los teléfonos de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062) y en caso de no poder llamar se puede recurrir a la aplicación ALERTCOPS, desde la que se envía una señal de alerta a la Policía con geolocalización.

