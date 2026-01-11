Semana clave en los tribunales: Ábalos, el caso Koldo y el juicio a Villarejo marcan la agenda política

La próxima semana estará marcada por varias citas judiciales de alta tensión que vuelven a situar en el foco a antiguos dirigentes políticos y a figuras clave de algunos de los casos más mediáticos de los últimos años. El Tribunal Supremo y la Audiencia Nacional concentran una agenda que promete reactivar el debate político y judicial en pleno inicio de año.

El jueves, el Tribunal Supremo celebrará una vista para estudiar el recurso presentado por el exministro de Transportes José Luis Ábalos contra su ingreso en prisión provisional, acordado el pasado 27 de noviembre. Ábalos permanece en la cárcel madrileña de Soto del Real junto a su exasesor Koldo García, ambos investigados en la pieza principal del denominado caso Koldo.

El exdirigente socialistarecurrió su encarcelamiento alegando que no existe riesgo de fuga, subrayando que acudió voluntariamente a la comparecencia en la que el juez Leopoldo Puente revisó sus medidas cautelares. Sin embargo, el magistrado si observaba un riesgo "extremo" de fuga, teniendo en cuenta las elevadas penas a las que se enfrentan: la Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan la petición hasta los 30 años.

La vista llega además en un contexto de incertidumbre en la defensa del exministro. El Supremo ha aceptado la renuncia de su abogado, Carlos Bautista —el segundo letrado que deja el caso—, aunque deberá acudir a la vista salvo que renuncie expresamente a su celebración. Fuentes próximas a la defensa aseguran que no está previsto desistir, por lo que la cita judicial se mantiene. Ábalos dispone ahora de cinco días para designar un nuevo abogado; en caso contrario, se le asignará uno de oficio.

El procedimiento contra Ábalos y Koldo García será el primer juicio del caso Koldo, centrado en el presunto cobro de comisiones ilegales por la adjudicación de contratos de mascarillas durante la pandemia. La causa investiga si ambos se concertaron para obtener un beneficio económico común, aprovechando la posición política del exministro. El caso tiene además ramificaciones abiertas en el Supremo y en la Audiencia Nacional que afectan a otros cargos del PSOE.

Paralelamente, este lunes la Audiencia Nacional juzga al excomisario José Manuel Villarejo y al empresario Javier López Madrid por la presunta contratación del policía para acosar a la dermatóloga Elisa Pinto. Casi doce años después del inicio del conflicto, arranca el primer juicio por el conocido como caso Pinto, acusado de cohecho.

La vista se celebrará en seis sesiones a lo largo de la semana y continuará los días 19 y 20. Aunque la Fiscalía pidió el archivo al no ver acreditado el pago a Villarejo, la acusación particular ejercida por la doctora solicita penas de entre 2 y 6 años de prisión. Un proceso con numerosos giros judiciales que vuelve ahora a primer plano.

Con estas citas, la próxima semana se perfila como una de las más relevantes en la agenda judicial y política, con decisiones que pueden tener consecuencias de largo alcance.

