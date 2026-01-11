VENEZUELA
Última hora de Venezuela en directo: Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela
Estados Unidos pide a sus ciudadanos abandonar Venezuela de inmediato ante una supuesta situación de "inseguridad", una advertencia que ha sido rechazada por el Gobierno de Caracas, que asegura que el país se mantiene "en calma".
- Ramón Santos, exembajador de España en Venezuela: "A María Corina Machado le sobra apoyo popular en Venezuela pero le falta capacidad para controlar las instituciones"
- Vídeo: Trump se salta los formalismos en medio de las importantes reuniones que aborda EEUU
- Jornada de liberaciones y protestas en plena negociación de Trump con las petroleras
Publicidad
Justo cuando se cumplía una semana desde que Estados Unidos capturase a Nicolás Maduro y a su esposa durante un bombardeo en Caracas, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este sábado una advertencia a sus ciudadanos que estén en Venezuela pidiéndoles "que abandonen el país inmediatamente" debido a que la situación de seguridad es "inestable".
"Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos", alertaba el Departamento de Estado en una alerta de seguridad.
Venezuela rechaza la alerta de EEUU y asegura que el país está en calma
Tras dicha noticia, el Gobierno de Venezuela respondía este mismo sábado rechazando la alerta y advirtiendo sobre presuntas "milicias armadas que buscarían a ciudadanos estadounidenses o pruebas de apoyo a Washington". Caracas ha calificado estas advertencias como "relatos inexistentes" destinados a crear una percepción de riesgo que, según afirma, no existe.
La Cancillería venezolana aseguró a través de un comunicado, que todas las armas del país "están bajo control del Estado" y que Venezuela se encuentra en "absoluta calma, paz y estabilidad", con normal funcionamiento de los centros poblados, vías de comunicación y dispositivos de seguridad.
Trump advierte a los presos políticos liberados
El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, anunciaba la liberación de un "número importante" de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros, aunque sin precisar cifras ni condiciones. Sin embargo, familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que las excarcelaciones han sido limitadas y que solo entre 15 y 22 personas han recuperado la libertad, frente a más de 800 presos políticos contabilizados.
En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un mensaje a través de su red social Truth, en el que pide a los presos políticos recientemente liberados en Venezuela que no olviden la intervención estadounidense en el país, y lanza una advertencia al señalara que hacerlo "no sería bueno para ellos".
Trump afirmó que su Gobierno "está haciendo a Venezuela rica y segura de nuevo", y agradeció a quienes, según él, han contribuido a que estas liberaciones se lleven a cabo.
Delcy Rodríguez asegura que el poder sigue en manos del pueblo
Por su parte, la mandataria encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que en el país no existe vacío de poder y que la autoridad continúa en manos del pueblo y del Gobierno constitucional, encabezado por Nicolás Maduro. Durante un acto transmitido por la televisión estatal, Delcy sostuvo que "no hay incertidumbre" sobre quién gobierna Venezuela y recalcó que asume de "forma temporal" la conducción del Ejecutivo, mientras, según sus palabras, "dure el secuestro de Maduro".
Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.
Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.
Última hora de Venezuela en directo: Tercera noche de espera para los familiares de los presos políticos
Los familiares de los presos políticos en Venezuela realizaron este sábado una vigilia frente a El Helicoide y la cárcel El Rodeo en Caracas, donde encendieron velas, corearon consignas y rezaron por la liberación de sus allegados. La protesta se da tras el anuncio del pasado 8 de enero sobre la liberación de un "número importante" de presos, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que las excarcelaciones avanzan muy lentamente. Según ONG, aún permanecen detenidos más de 800 presos políticos en el país, lo que mantiene la incertidumbre entre las familias que esperan la liberación de todos los detenidos.
Última hora de Venezuela en directo: ONG denuncia la muerte bajo custodia del Estado de un policía en Venezuela
En la madrugada de este domingo, la ONG venezolana Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPP) ha denunciado la muerte de Edison José Torres Fernández, un policía de 52 años del estado Portuguesa, mientras se encontraba bajo custodia del Estado en Caracas. El funcionario, recluido en un centro de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), falleció el sábado, según informó la organización.
Torres Fernández estaba detenido desde el 9 de diciembre de 2025, presuntamente por compartir mensajes críticos contra el Gobierno y el gobernador de Portuguesa, Primitivo Cedeño. De manera extraoficial, se le habrían imputado los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir.
El CLIPP señaló que no existe información oficial sobre las circunstancias ni las causas de la muerte, ni sobre la atención médica que habría recibido durante su detención. Ante esta falta de transparencia, la ONG responsabilizó al Estado por su vida e integridad y exigió una investigación inmediata, independiente y transparente.
Última hora de Venezuela en directo: Delcy Rodríguez condena la "agresión criminal" de EEUU
El canal estatal Venezolana de Televisión VTV emitió una entrevista con Delcy Rodríguez, la mandataria encargada de Venezuela, en el que reconocía que "no van a dejar de condenar la agresión criminal" de la madrugada del sábado 3 de enero, la cual dijo que "pasará a la historia como una gran mancha en las relaciones" entre Venezuela y Estados Unidos. Delcy aseguró que no va a parar ni un minuto, hasta que "tenga a Nicolás Maduro y a su esposa" de vuelta.
Última hora de Venezuela en directo: Venezuela rechaza la alerta de EEUU
El Gobierno de Venezuela ha rechazado este sábado la nueva alerta emitida por Estados Unidos, que advierte sobre presuntas milicias armadas que buscarían a ciudadanos estadounidenses o pruebas de "apoyo" a Washington. Caracas calificó estas advertencias como "relatos inexistentes" destinados a crear una percepción de riesgo que, según afirma, no existe.
Lo ha hecho mediante un comunicado por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores venezolano, que dijo que "la totalidad de las armas de la república se encuentran bajo el control del Gobierno bolivariano, único garante del monopolio legítimo de la fuerza y de la tranquilidad del pueblo". Además, la Cancillería aseguró que la nación suramericana "se encuentra en absoluta calma, paz y estabilidad".
Última hora de Venezuela en directo
Buenos días y bienvenidos a la retransmisión en directo de las noticias de última hora tras la captura de Maduro y su esposa hace una semana.
Publicidad