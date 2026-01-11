Última hora de Venezuela en directo: Estados Unidos insta a sus ciudadanos a abandonar Venezuela

Justo cuando se cumplía una semana desde que Estados Unidos capturase a Nicolás Maduro y a su esposa durante un bombardeo en Caracas, el Departamento de Estado de Estados Unidos lanzó este sábado una advertencia a sus ciudadanos que estén en Venezuela pidiéndoles "que abandonen el país inmediatamente" debido a que la situación de seguridad es "inestable".

"Hay reportes de grupos de milicias armadas, conocidos como colectivos, que instalaron retenes y registran los vehículos en busca de pruebas de ciudadanía estadounidense o de apoyo a Estados Unidos", alertaba el Departamento de Estado en una alerta de seguridad.

Venezuela rechaza la alerta de EEUU y asegura que el país está en calma

Tras dicha noticia, el Gobierno de Venezuela respondía este mismo sábado rechazando la alerta y advirtiendo sobre presuntas "milicias armadas que buscarían a ciudadanos estadounidenses o pruebas de apoyo a Washington". Caracas ha calificado estas advertencias como "relatos inexistentes" destinados a crear una percepción de riesgo que, según afirma, no existe.

La Cancillería venezolana aseguró a través de un comunicado, que todas las armas del país "están bajo control del Estado" y que Venezuela se encuentra en "absoluta calma, paz y estabilidad", con normal funcionamiento de los centros poblados, vías de comunicación y dispositivos de seguridad.

Trump advierte a los presos políticos liberados

El jueves, Jorge Rodríguez, presidente del Parlamento y hermano de la mandataria encargada Delcy Rodríguez, anunciaba la liberación de un "número importante" de detenidos, tanto venezolanos como extranjeros, aunque sin precisar cifras ni condiciones. Sin embargo, familiares, activistas y organizaciones de derechos humanos han denunciado que las excarcelaciones han sido limitadas y que solo entre 15 y 22 personas han recuperado la libertad, frente a más de 800 presos políticos contabilizados.

En paralelo, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido un mensaje a través de su red social Truth, en el que pide a los presos políticos recientemente liberados en Venezuela que no olviden la intervención estadounidense en el país, y lanza una advertencia al señalara que hacerlo "no sería bueno para ellos".

Trump afirmó que su Gobierno "está haciendo a Venezuela rica y segura de nuevo", y agradeció a quienes, según él, han contribuido a que estas liberaciones se lleven a cabo.

Delcy Rodríguez asegura que el poder sigue en manos del pueblo

Por su parte, la mandataria encarga de Venezuela, Delcy Rodríguez, afirmó este sábado que en el país no existe vacío de poder y que la autoridad continúa en manos del pueblo y del Gobierno constitucional, encabezado por Nicolás Maduro. Durante un acto transmitido por la televisión estatal, Delcy sostuvo que "no hay incertidumbre" sobre quién gobierna Venezuela y recalcó que asume de "forma temporal" la conducción del Ejecutivo, mientras, según sus palabras, "dure el secuestro de Maduro".

