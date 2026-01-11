Alcaraz y Sinner, de grandes rivales a compartir avión: "No hemos hablado mucho..."

Los dos mejores tenistas del mundo, además de compartir rivalidad y pista una y otra vez, viajaron juntos desde Corea del Sur a Melbourne, ciudad en la que pugnarán por el primer Grand Slam de 2026. Alcaraz, Sinner y sus respectivos equipos compartieron avión en su viaje a Australia tras una exhibición en Incheon (Corea del Sur) que cayó del lado del murciano (7-5 y 7-6).

"Los dos dormimos bastante... y no, no hemos hablado mucho"

Y ambos, sin tener nada que esconder, nada más bajarse del avión en suelo australiano no dudaron en contestar varias preguntas a un periodista, y además lo hicieron juntos: "Los dos dormimos bastante, ha sido genial. Y no hemos hablado mucho... pero está bien tener a ambos equipos en el mismo avión", dijo entre risas el italiano.

Después, tanto Carlos como Jannik se pronunciaron acerca de su rivalidad deportiva: "Ambos nos empujamos a ser mejores, es lo que me quedo de esta rivalidad", "cada uno es diferente, es bueno para el deporte tener a gente distinta, yo abordo determinados puntos desde otro enfoque", dijeron el español y el italiano respectivamente.

Al Open de Australia... sin ningún torneo

De momento, los dos grandes favoritos para ganar el major oceánico afrontarán esta semana con la idea de ponerse a punto con grandes jugadores para preparar su debut en el Open de Australia. El cuadro principal arrancará el próximo 18 de enero, por lo que tendrán justo una semana para entrenar al más alto nivel, unos días que cobran gran importancia teniendo en cuenta que ninguno ha disputado un torneo previo como preparación, al igual que ha hecho Djokovic. Prácticamente el resto del top 15 sí ha participado en torneos como Brisbane, Hong Kong o la United Cup. Es más, Bublik y Medvedev se han proclamado campeones de Hong Kong y Brisbane (ATP 250) respectivamente.

Primera gran batalla de 2026: ¿conseguirá el hito Alcaraz?

Tanto el de El Palmar como el de San Candido protagonizarán una nueva batalla por ver quien será el campeón del primer Slam de 2026. En el caso de Sinner podría ser su tercer Open de Australia consecutivo (2024 y 2025) y quinto major, mientras que Alcaraz busca estrenarse en Australia, y si lo hace se convertirá en el tenista más joven de la Era Open -desde Rafa Nadal- en ganar los cuatro Grand Slams. Carlitos busca su séptimo grande tras haber conquistado dos veces el resto de torneos (Roland Garros, Wimbledon y US Open).

