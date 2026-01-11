Tractoradas y cortes en las carreteras españolas ante la rabia de los agricultores por el acuerdo entre la UE y Mercosur

Cuarta jornada de protestas en las carreteras españolas. Esta semana, tras más de dos décadas de negociación, la Unión Europea alcanzó un acuerdo con Mercosur, el cuarto mayor bloque económico del mundo. Consiste en un tratado de libre comercio entre la UE y cuatro países sudamericanos: Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. El objetivo es eliminar aranceles para que empresas de ambos lados vendan más y más barato.

En el pacto, la UE elimina impuestos a la carne de vacuno, el pollo, el azúcar, la soja y el etanol producido en esos países. Y Mercosur a cambio hace lo mismo con los coches, las piezas industriales, la maquinaria y los productos químicos y farmacéuticos producidos en la Unión Europea. Es uno de los mayores acuerdos comerciales del mundo. Afecta a más de 700 millones de personas. Pero pierden ellos: los agricultores y ganaderos europeos.

Temen que al depender de terceros países, el consumidor note el cambio y se ponga en peligro su supervivencia. Los españoles, por su parte, argumentan que sufrirían una competencia desigual y una presión a la baja de los precios. En Europa también se enfrentan a los recortes hacia las ayudas de la Política Agraria Común a raíz de la entrada de productos agrícolas de terceros países. Allí las exigencias sanitarias y medioambientales son menores que en Europa y este pacto abriría las puertas a importaciones masivas de alimentos más baratos y con normas distintas.

Protestas y cortes en carreteras por el acuerdo

En Cataluña, la organización Revolta Pagesa ha convocado una manifestación para este domingo a mediodía en Tarragona para protestar contra el acuerdo comercial. Según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) a través de X siguen cortadas la AP-7 entre Borrassà y Vilademuls (Girona), la C-16 entre Casserres y Berga (Barcelona), la N-II entre Bàscara y Pontós (Girona), la A-27 de acceso al Puerto de Tarragona y en la C-38, en su paso por el Coll d'Ares, está restringido el paso de camiones.

La patronal de trasportistas Fenadismer denuncia que más de 40.000 camiones llevan días bloqueados por las movilizaciones de agricultores y critica la pasividad de los gobiernos central, catalán y vasco. Según Fenadismer, la situación afecta especialmente a las rutas hacia Europa y está provocando graves pérdidas económicas. Pero la disconformidad con la firma del acuerdo se nota también en el resto de España. En Galicia, la carretera A-52 permanece cortada desde el sábado a las 2:00 horas de la madrugada, y aseguran que no se moverán hasta que no se les escuche.

Agricultores y ganaderos llevan ya dos semanas de movilización. Queman neumáticos, leña y rulos de paja, cortan la circulación y sacan sus tractores. Quieren que alguien se reúna con ellos y que se les escuche. Pero no solo aquí. En otros países como Francia, Polonia, Hungría, Austria o Irlanda también se están bloqueando autopistas y carreteras para protestar por el acuerdo. Instan a la Eurocámara a no dar su luz verde a construir la zona de libre comercio más grande del mundo.

Así se enfrentan los trabajadores del campo a un acuerdo transatlántico que podría llegar a producirse en la próxima semana. El 17 de enero, fecha en la que podría firmarse el pacto, está previsto que las protestas continúen en Bruselas. Está claro que no van a dar la batalla por perdida. Quieren salvar su sector y evitar que se produzca el pacto, y para ello, harán todo lo que esté en su mano.

