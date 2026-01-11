Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Tenis femenino

Kostyuk no saluda a Sabalenka y se niega a hacerse fotos con ella tras la final: "Hay ucranianos sin luz, a -20º..."

La ucraniana también se negó a felicitar a la bielorrusa, que sí tuvo ese detalle por su parte. Kostyuk aprovechó para denunciar la situación actual en su país: "Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa...".

Sabalenka y Kostyuk, finalistas en Brisbane

Sabalenka y Kostyuk, finalistas en BrisbaneEFE/Antena 3

Marta Kostyuk negó el saludo a Aryna Sabalenka tras perder la final del torneo de Brisbane (4-6 y 3-6), además de rechazar también la protocolaria fotografía de las finalistas, y tampoco le felicitó en el discurso. Unos gestos 'habituales' de tenistas ucranianas (Kostyuk, Svitolina...) hacia las rusas y bielorrusas con motivo de la invasión rusa en Ucrania.

La deportista nacida en Chaiky cayó en la final australiana por 6-4 y 6-3 y nada más estrellar su derecha en la red se fue directamente a saludar a la jueza de silla, obviando a su rival, algo que se ha repetido en los últimos enfrentamientos entre ambas.

"Miles de personas no tienen luz ni agua caliente, fuera hace -20º... mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa"

Marta Kostyuk, tenista

Minutos más tarde, la ucraniana de 23 años rehusó felicitar a Sabalenka y quiso mandar un mensaje sobre la situación actual en su país: "Juego todos los días con dolor en el corazón. Miles de personas se encuentran sin luz ni agua caliente ahora mismo. Afuera hace -20 grados. Es muy doloroso vivir esta realidad a diario. Mi hermana duerme bajo tres mantas por el frío que hace en casa. Me conmovió muchísimo... y me alegró mucho ver tantas banderas ucranianas esta semana", aseguró la número 26 de la WTA.

Sabalenka, por su parte, sí quiso tener unas palabras de felicitación para su rival: "Primero quiero felicitar a Marta y a su equipo por un increíble comienzo de temporada. Les deseo todo lo mejor. Espero que nos encontremos muchas más veces en las finales para demostrar un gran tenis".

Kostyuk y "los niveles más altos de testosterona" de Sabalenka...

Además del conflicto geopolítico, la relación entre ambas atraviesa un momento delicado después de unas recientes declaraciones de Kostyuk hacia Swiatek y Sabalenka, a las que se refirió como mujeres con un "nivel más alto de testosterona". Declaraciones que, según ella, se sacaron de contexto pero que pudieron avivar la llama entre ambas: "Son más grandes que yo, más altas que yo, más fuertes que yo. Tenemos una estructura biológica diferente. Algunas tienen un nivel más alto de testosterona y otras más bajos. Sé de jugadoras que son muy buenas tenistas y tienen niveles altísimos de testosterona", dijo en octubre de 2025 a 'Tennis365', aunque también recalcó que entiende que es "natural, no toman nada, y estoy segura de ello. Es sólo la biología de su cuerpo. Obviamente, eso ayuda".

Tras finalizar la final, Sabalenka se besó los dos bíceps en un gesto que algunos han entendido como respuesta irónica a las palabras de Marta Kostyuk.

