VÍDEO: Graba el aterrador momento en el que un alud la engulle junto a su perro

La andorrana decía conocer perfectamente el lugar pero aseguró que ese día le dio "pereza hacer una actividad muy larga y compleja" y terminó confiándose. Las imágenes son impactantes.

La esquiadora Ares Masip ha mostrado en primera persona los peligros que esconde la montaña, incluso cuando se conoce perfectamente la zona y el recorrido a realizar. En este caso, Masip reconoció caer en la conocida como "trampa heurística" y vivió como un inesperado alud casi termina con su vida y la de su perro en pleno descenso.

Grabó un alud en primera persona

En el vídeo que ella misma ha compartido en su Instagram se puede apreciar como un desprendimiento le pilla desprevenida y la arrastra colina abajo tanto a ella como a su perro durante varios segundos. Afortunadamente supo mantener la calma, estaba bien posicionada en la bajada y el alud no fue lo suficientemente potente como para poner en riesgo su vida.

"Era un lugar muy conocido, he bajado 7-8 veces allí este año"

"Hoy se ha desencadenado una avalancha (zona Cim de l'Hortell, en Andorra, orientación N-E, cota aproximadamente 2400). Comparto el vídeo simplemente para explicar qué ha pasado. Es un lugar muy conocido para mí. Este año he bajado por allí 7 u 8 veces. Y, de los últimos 5 días, hoy era la tercera vez. El BPA marcaba riesgo 1–2. Había huellas recientes de hoy mismo. Y es una pala con una línea de árboles. Esta mañana me he levantado como el día, un poco con la cabeza nublada, bastante espesa, y me daba pereza hacer una actividad muy larga y compleja. Así que he ido a dar una vuelta corta para cansar a Cim y volver a casa", empezó diciendo la esquiadora española en el texto que acompaña el vídeo.

Pensaba que era seguro pero... cayó en la 'trampa heurística'"

"En conjunto se han sumado muchos factores que me hicieron pensar que era seguro. Y aquí es donde entra lo que se conoce como trampa heurística (no tenía ni idea del concepto, ¡gracias @lorelei_th por la explicación!), un sesgo mental que te hace simplificar la realidad y sobrevalorar la seguridad cuando, objetivamente, el riesgo existe: lugar conocido, supuesto riesgo bajo, repetición reciente, objetivo poco ambicioso... No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras. Pero conviene recordar que el riesgo 0, simplemente, no existe. Hoy se ha quedado en un susto y en una buena lección a nivel personal. Si a alguien le sirve para no bajar la guardia en un lugar 'de confianza', ¡ya estará bien!", sentenció Ares Masip.

"El peso de una persona puede crear una inmensa fisura"

Por otra parte, en las últimas semanas y tras la muerte de cuatro esquiadores a causa de un alud en el Balneario de Panticosa, ha supuesto que 2025 sea el año con más víctimas mortales por esta causa de las últimas tres décadas.

Razón suficiente para la preocupación de esquiadores, alpinistas y asiduos a la montaña. Las razones por las que pueden producirse estos fenómenos naturales son varias, no obstante, César Gonzalo, meteorólogo en Antena 3 Noticias, ha querido arrojar algo de luz al tema: "Tan sólo 100 kilogramos de peso pueden provocar que se produzca ese enorme alud... El propio peso de una persona que circule por aquí, crea una enorme fisura", añade. Este tipo de aludes provocan el 90% de las muertes por avalancha, el que más muertes genera al año en todo el planeta.

