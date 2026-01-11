Mueren tres esquiadores tras un nuevo alud en los Alpes franceses

La montaña sigue cobrándose vidas esta Navidad después de que tres esquiadores fallecieran este domingo en los Alpes franceses tras ser sorprendidos por un alud. Una tragedia que vuelve a golpear a los amantes de la montaña, y es que este pasado sábado otras personas perdieron la vida en circunstancias similares.

El cuerpo de un esquiador apareció a 2'5 metros de profundidad

Ambos fallecidos se encontraban en el exterior de las pistas de las estaciones de Courchevel y La Plagne (Francia). En lo referente al esquiador fallecido en La Plagne, era un británico de 50 años que murió tras ser enterrado por una avalancha que le dejó sepultado a 2'5 metros de profundidad y cuyo rescate obligó a la movilización de 52 rescatistas. En cuanto al hombre que perdió la vida en Courchevel no se conocen las causas, identidad o edad del fallecido, y su cuerpo fue recuperado este domingo por la mañana.

Uno fue arrollado contra un árbol

Por otra parte, el tercer fallecido perdió la vida en Vallorcine, comuna francesa, donde un hombre de 32 años fue arrollado contra un árbol por una avalancha de nieve que no llegó a enterrarlo.

Graba y sobrevive a un alud... junto a su perro

Precisamente hace unos días, un alud también sorprendió en pleno descenso a la esquiadora Ares Masip y a su perro. En el vídeo que ella misma compartió en su Instagram se puede apreciar como un desprendimiento le pilla desprevenida y la arrastra colina abajo tanto a ella como a su perro durante varios segundos. Afortunadamente supo mantener la calma, estaba bien posicionada en la bajada y el alud no fue lo suficientemente potente como para poner en riesgo su vida.

"No es que las condiciones fueran seguras, es que parecían seguras. Pero conviene recordar que el riesgo 0, simplemente, no existe. Hoy se ha quedado en un susto y en una buena lección a nivel personal. Si a alguien le sirve para no bajar la guardia en un lugar 'de confianza', ¡ya estará bien!", decía Masip en parte de su mensaje en Instagram.

