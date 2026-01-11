Detenidos en la provinicia de Madrid varios miembros de los Trinitarios, Blood y Forty-Two

Desmantelado en Madrid un grupo criminal formado por componentes de los Trinitarios, los Blood y los Forty-Two. La Guardia Civil ha detenido a 17 personas, entre ellas varios menores, por delitos de amenazas, lesiones, robos con violencia, extorsión y pertenencia a organización criminal. Han sido incautados varios machetes, armas blancas y prendas identificativas de estos grupos juveniles. Conformaban un bloque único que actuaba en la localidad de Collado Villalba, Madrid, y que reactivó su actividad tras la salida de uno de los menores de un centro de internamiento.

Menores captados por las bandas

En total hay seis menores detenidos y once investigados por su presunta implicación en delitos de pertenencia a organización criminal, lesiones, amenazas y robos con violencia. Durante los últimos meses del pasado año se detectó un repunte de agresiones violentas cometidas en la zona noroeste de la Comunidad de Madrid. Gracias a la investigación se averiguó que detrás de dichos ataques estaban grupos violentos juveniles y se pudo identificar a los responsables.

Acciones de venganza

La operación ha permitido poner fin al enfrentamiento entre los grupos violentos juveniles de los Latin Kings y la alianza encabezada por los Trinitarios. Tenían planificadas acciones de venganza y de agresión entre rivales y se llegó a producir un apuñalamiento en un enfrentamiento.Todos los detenidos e investigados han sido puestos a disposición judicial. Los menores de edad fueron presentados ante la Fiscalía de Menores, quien decretó el ingreso en prisión de cuatro de ellos.

