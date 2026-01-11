Feijóo plantea cambiar el suplicatorio para impedir que Sánchez se libre de los tribunales

El líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha anunciado este domingo que su formación impulsará una reforma del suplicatorio para "que no pueda traducirse en que los políticos lo usen para librarse de la justicia". Según ha defendido, ningún representante político debería poder ampararse en este mecanismo para esquivar investigaciones judiciales o garantizarse la impunidad.

Feijóo ha hecho estas declaraciones durante la clausura de la 28 ª Reunión Interparlamentaria del PP, celebrada durante este fin de semana en A Coruña, donde ha asegurado que: "La historia no amnistiará al sanchismo y mi Gobierno tampoco".

El líder de los populares ha señalado que la situación política actual, justifica la necesidad de revisar el funcionamiento del suplicatorio, la autorización que deben conceder el Congreso o el Senado para que un juez pueda investigar o procesar penalmente a un diputado o senador en ejercicio.

"Nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer"

Según ha reconocido Feijóo este domingo, la solicitud de reforma viene derivada de la coyuntura actual, ya que "nadie imaginó lo que Sánchez ha llegado a hacer, y en un momento en el que hay un diputado en la cárcel, en pleno ejercicio de sus facultades".

"Llegados a este punto nadie puede descartar que use la figura del suplicatorio para esquivar la Justicia y eso no puede ser. Nuestro compromiso es reformar esa figura para que no pueda traducirse en el sobreseimiento definitivo y por tanto en el archivo de ningún delito", ha afirmado el líder del PP.

Desde el PP recuerdan que, en el caso de los aforados, el Tribunal Supremo necesita el visto bueno de la Cámara correspondiente para poder imputarlos, lo que otorga al poder legislativo la capacidad de frenar una investigación judicial. Según el partido, esta situación podría derivar en abusos si el Gobierno convence a sus socios para votar en contra de un suplicatorio. "Con un presidente del Gobierno abonado a la teoría del 'lawfare', podría darse el caso de que convenciera a sus socios de Gobierno de que votaran en contra de un suplicatorio en una causa contra él o contra cualquier compañero de su partido. Y si se niega el suplicatorio la causa queda sobreseída para siempre", añaden desde el partido.

El objetivo, según Feijóo, es garantizar que la justicia pueda investigar posibles delitos de cualquier español, "por muy Presidente del Gobierno que sea", sin que el suplicatorio se convierta en un escudo permanente frente a los tribunales.

Feijóo critica el papel de Zapatero en Venezuela

Además, este domingo, el líder del PP ha aprovechado para pronunciarse sobre el papel de Pedro Sánchez y José Luis Rodríguez Zapatero en Venezuela, y ha reconocido que: "No hay lavado de cara que blanquee toda la suciedad de aquellos que callaron y se lucraron del régimen de Nicolás Maduro en Venezuela".

A su vez, ha tenido palabras de recuerdo para los españoles que viven en Venezuela, a quienes les ha enviado un mensaje de esperanza: "Podemos estar un poco más cerca de la democracia, y en los indicios del fin de una dictadura tramposa", ha reconocido en A Coruña.

