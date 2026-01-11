Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Barcelona - Real Madrid: Horario, alineaciones y dónde ver la final de la Supercopa de España en directo

Culés y madridistas se citan en la final por cuarto año consecutivo. Consulta el horario, los posibles onces, los detalles y dónde ver la final de la Supercopa de España 2026 entre Barcelona y Real Madrid.

Raphinha (Barcelona) y Vinicius Jr (Real Madrid)

Raphinha (Barcelona) y Vinicius Jr (Real Madrid)Antena 3/Europa Press

Por cuarta edición consecutiva, Barça y Real Madrid se medirán en la final de la Supercopa de España, esta vez tras eliminar a Athletic (5-0) y Atlético de Madrid (2-1) respectivamente. Culés y madridistas lucharán por un nuevo título nacional, aunque esta vez, como lleva sucediendo desde 2020, el escenario será Yeda, Arabia Saudí. El Barça llega con hambre, confianza y en un gran estado de forma, mientras que el conjunto de Xabi sigue yendo al límite en lo futbolístico. "Ganar no será un alivio para mí", reconoció el tolosarra en la previa.

Los blaugrana, líderes de la Liga, han ganado los últimos nueve partidos y se han llevado la Supercopa en dos de las últimas tres ediciones, ganando además al Madrid en la final. Llegan como favoritos y en un estado de forma y futbolístico pletórico, y eso que Lamine no está en el mejor momento de la temporada. Todo lo contrario que los merengues, quienes a pesar de enlazar cinco victorias consecutivas siguen sin disipar las dudas, y Xabi, por su parte, afronta un nuevo examen del que podría depender su futuro a corto medio plazo. Eso sí, en el primer y único Clásico de la temporada consiguieron imponerse (2-1 en el Bernabéu). Lo curioso fue lo que vino después, seis pinchazos en los nueve siguientes partidos...

El ganador de la Supercopa y el ganador de Liga...

Por otra parte, en los últimos años se ha dado la 'casualidad' de que seis de los últimos diez campeones de la Supercopa de España terminaron levantando también el título liguero a final de temporada (excepto el Athletic en 2021). Por lo tanto, parece que según ha ido dictando el torneo nacional más humilde, puede que 'conozcamos' al próximo campeón liguero este domingo a partir de las 22h.

Bajas y dudas de Barça y Madrid

En el club madridista hay dos bajas confirmadas, la de Militao y Arnold, pero la incógnita está en las dudas de Rüdiger, Asencio y Mbappé, estos dos primeros salieron tocados de la semifinal ante el Atleti y el delantero galo no viajó con sus compañeros pero tras clasificarse el equipo blanco a la final cogió un avión para intentar apurar y estar en el once titular de este domingo: "No arriesgaremos, no somos kamikazes", dijo Xabi.

El Barça, por su parte, no contará con Gavi ni Christensen. Lamine, que no estuvo en las semifinales, posiblemente sea titular tras superar sus problemas estomacales.

Alineaciones de la final de la Supercopa de España

A falta de confirmación oficial (a partir de las 19h), estas podrían ser las alineaciones de Hansi Flick y Xabi Alonso:

  • Barcelona: Joan García; Balde, Cubarsí, Gerard Martín, Koundé; De Jong, Pedri, Fermín; Raphinha, Lamine, Ferran y Lewandowski.
  • Real Madrid: Courtois; Valverde, Huijsen, Asencio, Carreras; Camavinga, Tchouaméni, Bellingham; Rodrygo, Vinicius y Gonzalo.

Horario y dónde ver el Barça-Real Madrid

La final de la Supercopa de España 2026 entre Barça y Real Madrid se disputará este domingo 11 de enero de 2026 a las 20h (horario peninsular español) en el King Abdullah Sports City Stadium de Yeda, Arabia Saudí. Un encuentro que podrás vivir en directo en la web de Antena 3 Deportes con la mejor previa, los onces oficiales, el resultado y la última hora del segundo Clásico de la temporada.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

