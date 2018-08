Modric, Casemiro y Courtois, suplentes en el primer once de Lopetegui con el Real Madrid en Liga

El Real Madrid ha abierto su Liga contra el Getafe, un partido en el que Lopetegui introdujo varios cambios llamativos. El que más resaltó fue el de Dani Ceballos, cogiendo galones de la titularidad en el centro del campo.

Estuvo escoltado por Kroos e Isco, siendo Casemiro y Modric los grandes ausentes del primer once de Lopetegui en el campeonato doméstico. No fueron las únicas ausencias que llamaron la atención, ya que Varane también se cayó del once.

La delantera, única línea sin cambios

Su lugar lo ocupó Nacho junto a Sergio Ramos, siendo Marcelo y Carvajal los laterales. Por último, el entrenador blanco apostó por Keylor Navas una vez más, dejando a Courtois en el banquillo. Arriba no hubo cambios, siendo Benzema, Bale y Asensio los titulares.

Este es el once completo de Lopetegui en su primer partido en Liga con el Real Madrid: Keylor Navas; Carvajal, Sergio Ramos, Nacho, Marcelo; Kroos, Isco, Ceballos; Asensio, Bale, Benzema.