Merino: "El que no quiera seguir que se entrene con el filial"

Juan Merino, entrenador del Betis, admitió que le duele "enormemente" la derrota por 5-1 ante el Atlético de Madrid, criticó que su equipo se ha "abandonado" con el 2-0 y recalcó para los próximos partidos que con el que "quiera seguir" irán hacia "adelante" y "el que no, que se quede a entrenar con el filial".

"Nosotros solamente hemos estado en el terreno de juego 30 minutos. Los primeros 30 minutos, el equipo estuvo bien. El primer gol creo que fue producto de un fuera de juego, pero después el Atlético ha marcado más goles, ha tenido ocasiones y en cada gol que nos han metido hemos bajado los brazos", lamentó el entrenador.

"Todo lo que hemos ganado durante tantísimo partidos, prácticamente se ha visto un equipo que nos hemos abandonado a nosotros mismos, que nos hemos hecho daño, que se puede ir perdiendo 2-0 o 3-0, pero un jugador jamás debe de bajar la cabeza, jamás debe de bajar los brazos y nosotros, a partir del segundo gol, hemos renunciado totalmente al partido. Ha sido una impotencia total", dijo Merino.

"Nos jugamos el descenso contra el Levante"

El técnico bético empezó ya a pensar en la próxima jornada: "El sábado tenemos una final contra el Levante. Nos jugamos el descenso. Es verdad que tenemos el colchón, pero nos tenemos que apretar las tuercas. No vale con que diga que no pasa nada. Claro que pasa. Hay que volver con el compromiso y con el carácter. Y hablar claro dentro del vestuario", continuó.

Y recalcó: "El que esté y quiera seguir iremos hacia adelante y el que no quiera lo decimos claro y directamente que se quede a entrenar con el filial o se aparte. A partir de 30 minutos, el equipo no se puede morir de la manera que ha muerto. El jugador no tiene que desconectar cuando el marcador está en contra. El compromiso del jugador debe de ser hasta el minuto 90. Nosotros como grupo nos conocemos. Y somos un poco cómodos. Tenemos que apretarnos para sacar lo mejor, que también lo hemos demostrado", añadió.

"Tenemos el colchón, pero se acaba. Me gusta hablar claro aquí en la rueda de prensa y a ellos en el vestuario. Dando lo mejor de nosotros podemos competir con cualquier equipo, porque lo hemos hecho. Nosotros tenemos que dar el máximo de nuestras posibilidades para mantener la categoría. Hay que ser humilde, sencillo, saber nuestros valores y seguir en ese camino", afirmó.

"A este Atlético es para decirle 'chapeau"

Para terminar, Merno elogió el juego del Atlético: "Es un equipo muy grande por lo que muestra sobre el terreno de juego que compite como un equipo pequeño. No da un cien por cien, da un 150. Simeone tiene que estar súper orgulloso del equipo que tiene. Es para decirle 'chapeau' en todos los sentidos y se merece todo lo que le esta pasando".