El médico que certificó la muerte de Maradona: "Presentaba rigidez mandibular y livideces cadavéricas"

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona continúo este jueves en un juzgado de San Isidro, a las afueras de Buenos Aires, con las declaraciones de Juan Carlos Pinto, el médico que firmó el certificado de defunción del astro argentino, y los agentes que acudieron al domicilio donde estaba el exfutbolista argentino el 25 de noviembre de 2020, día en el que fallecía.

En la cuarta jornada del juicio, el médico Juan Carlos Pinto detalló que al llegar se encontró con un paciente que presentaba signos de "rigidez mandibular" y "livideces cadavéricas", manchas violáceas que se producen en el cuerpo "aproximadamente dos horas después de la muerte"

Juan Carlos Pinto intentó reanimar sin éxito a Maradona y firmó su certificado de defunción aquel fatídico 25 de noviembre de 2020.

"Las livideces se fijan entre las cinco y las seis horas. (...) Si falleció hace poquito y uno rota el cuerpo, las livideces pueden ir hacia otro lado del cuerpo. En este caso no", apuntó Pinto.

El médico recordó que al llegar al lugar se encontró con "un paciente obeso, muy edematizado, la cara muy hinchada, los miembros edematizados, especialmente los miembros inferiores, el abdomen globuloso".

"En general la insuficiencia cardíaca se ve en los edemas en las piernas, lo que se ve acá", agregó Pinto, señalando un monitor donde se exponían las fotografías del cuerpo sin vida del exfutbolista. Maradona murió a causa de un "edema agudo de pulmón secundario a una insuficiencia cardíaca crónica reagudizada", según la autopsia.

"Quedó demostrado que la casa era un desastre"

Por su parte, el policía Lucas Farías, primer agente en constatar la muerte del 'Diez', reiteró que lo halló "muy hinchado" al llegar a la casa en la que se encontraba internado.

El oficial recordó que lo primero que vio fue "el cuerpo de una persona que estaba tapada y muy hinchada".

El agente indicó que el neurocirujano Leopoldo Luque se presentó como "médico personal de Maradona", lo que provocó un intercambio de susurros entre él y su abogado, después de que Luque asegurara, en la segunda audiencia, que él "no estaba a cargo" de la salud del astro.

Farías también describió el lugar en el que falleció Maradona como "una habitación normal, no la habitación del tratamiento de una persona, como si fuera la habitación de mi casa".

Gianinna Maradona, una de las hijas de astro argentino y presente en el segundo juicio por la muerte de su padre, comentó en un receso de la sesión que "quedó demostrado que la casa era un desastre. Me da mucha bronca".

En este nuevo juicio, tras declarase nulo el primer proceso tras ser apartada la jueza Julieta Makintach después de ser acusada de parcialidad, se sientan en el banquillo de los acusados el neurocirujano y médico de cabecera de Maradona, Leopoldo Luque; la psiquiatra Agustina Cosachov; el psicólogo Carlos Díaz; la doctora y coordinadora de la empresa de medicina privada Swiss Medical, Nancy Forlini; el médico Pedro Di Spagna; el coordinador de enfermeros Mariano Perroni y el enfermero Ricardo Almirón.