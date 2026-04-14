Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Tenis
Fútbol
Motor
Baloncesto
Ciclismo

Juicio Maradona

Arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación por irregularidades judiciales

Casi un año después de que se declarara nulo el proceso por la actuación de una jueza, la Justicia argentina reinicia desde cero el caso para determinar si hubo negligencia médica en la muerte del exfutbolista.

Diego Maradona, en una foto de archivo

Diego Maradona, en una foto de archivoGetty

Publicidad

Laura Tarsà
Publicado:

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya está en marcha en Argentina. No es un juicio cualquiera: llega después de que el anterior se anulara por un escándalo judicial que dejó a medias uno de los casos más sensibles para el país.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en una casa donde se recuperaba bajo cuidados médicos. Desde entonces, la gran pregunta sigue en el aire: ¿se podía haber evitado su muerte?

El proceso vuelve a empezar desde cero tras la polémica que salpicó a la jueza Julieta Makintach. Su implicación en un documental sobre el juicio mientras este se desarrollaba puso en duda su imparcialidad y terminó por tumbar todo el procedimiento. Lo que ya se había escuchado en sala -testimonios, pruebas, peritajes- quedó sin efecto. Ahora, siete profesionales de la salud vuelven al banquillo. La acusación sostiene que no actuaron como debían y que dejaron a Maradona en una situación de abandono sanitario. La defensa, en cambio, rechaza cualquier responsabilidad.

Para la familia, este nuevo comienzo es una mezcla de esperanza y cansancio. Han pasado más de cinco años desde la muerte del exfutbolista y el camino judicial ha sido largo y lleno de obstáculos. Aun así, mantienen la expectativa de que esta vez sí haya respuestas.

El juicio no solo busca determinar culpables. También vuelve a poner el foco en cómo se cuida a los pacientes fuera de los hospitales y en hasta dónde llega la responsabilidad médica. En Argentina, donde Maradona sigue siendo mucho más que un jugador, el caso se vive casi como una cuestión colectiva.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

El mensaje de Alcaraz que enciende la pelea por el número 1 en Barcelona

Carlos Alcaraz en rueda de prensa antes del Godó

Publicidad

Deportes

El seleccionador suizo de hockey sobre hielo, Patrick Fischer, en una imagen de archivo

Patrick Fischer, seleccionador suizo de hockey, admite haber acudido a los JJOO de Pekín con un certificado COVID falso

La jugada entre Pubill y Musso en el Camp Nou

La UEFA rechaza la queja del Barcelona por el arbitraje de Istvan Kovacs: "Inadmisible"

El vídeo de la pelea en un partido de fútbol regional

Nueva batalla campal en un partido de fútbol regional en Las Palmas de Gran Canaria

Diego Maradona, en una foto de archivo
Juicio Maradona

Arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación por irregularidades judiciales

Carlos Alcaraz, en la final de Montecarlo ante Sinner
Tenis

Toni Nadal, tras Montecarlo: "Fue un mal resultado para Alcaraz porque es lo más parecido a Roland Garros"

Lamine Yamal encara a Matteo Ruggeri en el duelo de ida en el Camp Nou
Champions League

Atlético de Madrid - Barcelona, en directo: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de cuartos de la Champions League

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver el Atlético de Madrid - Barcelona de cuartos de final de la Champions League.

La entrenadora Marie-Louise Eta durante un partido
Bundesliga

Marie-Louise Eta hace historia: primera mujer en dirigir un equipo masculino de las grandes ligas

Dirigirá al Unión Berlín y se convierte así en la primera entrenadora mujer en la historia de las 5 grandes ligas.

Lamine Yamal en rueda de prensa antes del duelo ante el Atlético

Lamine Yamal lanza un desafío: "A ver si el Cholo me hace un favor..."

Carlos Alcaraz en rueda de prensa antes del Godó

El mensaje de Alcaraz que enciende la pelea por el número 1 en Barcelona

Thomas Partey, a su llegada al tribunal de Southwark

Thomas Partey se declara inocente de dos nuevas acusaciones de violación

Publicidad