Arranca el nuevo juicio por la muerte de Diego Maradona tras la anulación por irregularidades judiciales

El nuevo juicio por la muerte de Diego Armando Maradona ya está en marcha en Argentina. No es un juicio cualquiera: llega después de que el anterior se anulara por un escándalo judicial que dejó a medias uno de los casos más sensibles para el país.

Maradona murió el 25 de noviembre de 2020, en una casa donde se recuperaba bajo cuidados médicos. Desde entonces, la gran pregunta sigue en el aire: ¿se podía haber evitado su muerte?

El proceso vuelve a empezar desde cero tras la polémica que salpicó a la jueza Julieta Makintach. Su implicación en un documental sobre el juicio mientras este se desarrollaba puso en duda su imparcialidad y terminó por tumbar todo el procedimiento. Lo que ya se había escuchado en sala -testimonios, pruebas, peritajes- quedó sin efecto. Ahora, siete profesionales de la salud vuelven al banquillo. La acusación sostiene que no actuaron como debían y que dejaron a Maradona en una situación de abandono sanitario. La defensa, en cambio, rechaza cualquier responsabilidad.

Para la familia, este nuevo comienzo es una mezcla de esperanza y cansancio. Han pasado más de cinco años desde la muerte del exfutbolista y el camino judicial ha sido largo y lleno de obstáculos. Aun así, mantienen la expectativa de que esta vez sí haya respuestas.

El juicio no solo busca determinar culpables. También vuelve a poner el foco en cómo se cuida a los pacientes fuera de los hospitales y en hasta dónde llega la responsabilidad médica. En Argentina, donde Maradona sigue siendo mucho más que un jugador, el caso se vive casi como una cuestión colectiva.

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