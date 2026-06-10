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El making of de la sesión de fotos oficial de España antes del Mundial

Los 26 internacionales españoles y Luis de la Fuente protagonizan una divertida sesión de fotos en Chattanooga, cuartel general en el Mundial 2026.

Lamine Yamal, en la sesión de fotos oficial previa al Mundial

Una sesión de fotos muy especial: la selección española posa para los medios de FIFA antes del Mundial | Antena 3 Deportes

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A menos de una semana de debutar en el Mundial 2026 ante Cabo Verde, los futbolistas de la selección española de fútbol protagonizaron este martes una divertida sesión fotográfica en Chattanooga, la ciudad elegida para vivir durante las próximas semanas. Rodri, Ferran, Pedri, Lamine Yamal, Nico Williams, Oyarzabal o Laporte se lo divirtieron posando para los fotógrafos de la FIFA.

"Los 26 internacionales y Luis de la Fuente acapararon todos los focos en la tarde-noche de este martes en Chattanooga. La Selección española recibió en su hotel de concentración la visita de los medios gráficos de FIFA, para quienes se habilitaron varios salones en los que realizar diferentes sesiones y actividades con nuestros jugadores", informa la RFEF.

Los internacionales españoles posaron para los medios gráficos de la FIFA y, al margen de la sesión de fotos, "grabaron distintas imágenes de para los videomarcadores, como celebraciones de gol, gifs, posados para el once inicial y demás contenido exclusivo ", explica la RFEF.

"El órgano rector del fútbol mundial sometió a los futbolistas a un análisis biométrico exhaustivo que ayudará al VAR a dilucidar posibles acciones conflictivas teniendo en cuenta los parámetros y la complexión de cada uno de los jugadores", informa la RFEF.

"En definitiva, y como es habitual, los internacionales pasaron una tarde divertida en la que reinó el buen ambiente. Faltan solo cinco días para el estreno de la Selección española en el Mundial y las ganas de competir no dejan de crecer", explica la Federación Española de Fútbol.

Fechas y rivales de España en el Mundial 2026

La selección española de fútbol debutará el próximo día 15 (18:00 horas) ante Cabo Verde en el Mundial 2026. El segundo partido de la actual campeona de Europa se jugará el domingo 21 de junio (18:00 horas) ante Arabia Saudí. Los dos primeros partidos de los de Luis de la Fuente se disputarán en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta (Estados Unidos).

El último partido de España en la fase de grupos del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá se disputará el sábado 27 de junio (02:00 horas) ante Uruguay, un encuentro que se disputará en el Estadios Akron de Guadalajara (México).

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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