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Christian Eriksen se desploma de nuevo en pleno partido amistoso ante Ucrania

El jugador danés de 34 años perdió el conocimiento en pleno partido.

El jugador Christian Eriksen

El jugador Christian EriksenEFE

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Christian Eriksen, futbolista de 34 años, se ha desplomado en pleno partido amistoso entre Dinamarca y Ucrania en la ciudad de Odesa. El ex del Tottenham y Manchester United perdió el conocimiento a la hora de partido tras tocarse el pecho durante unos segundos y terminó desplomándose sobre el césped, siendo atendido rápidamente por los servicios médicos de la selección, que entraron en el campo de inmediato ante los aspavientos de los jugadores.

"Christian Eriksen está consciente y se encuentra bien, dadas las circunstancias. El partido ha sido cancelado", ha comunicado de inmediato la selección danesa. El partido amistoso fue suspendido en ese mismo instante con 2-1 a favor de Dinamarca.

Se desvaneció en la Eurocopa de 2021

Precisamente Eriksen ya sufrió un episodio parecido e incluso más grave en la Eurocopa de 2021 en un partido ante Finlandia. El danés se salvó gracias a la intervención de su compañero Kjaer, al evitar que se ahogara con su lengua. Tras un largo periodo de recuperación y rehabilitación, el futbolista volvió a disputar un partido oficial 259 días después.

"El marcapasos ha respondido como debía"

Eriksen, ahora jugador del Wolfsburgo alemán, lleva un desfibrilador automático en su cuerpo que se debe activar en estos casos. El médico de la selección de Dinamarca, Morten Boesen, admitió que el centrocampista se encuentra "bien y que salió del campo por su propio pie". El doctor destacó la respuesta del marcapasos: "Christian se encuentra bien y salió del campo por su propio pie. Por lo que veo, el marcapasos ha respondido como debía".

Este artículo es una noticia de última hora sobre el desplome de Eriksen en pleno partido y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad sobre el desplome de Eriksen en pleno partido en nuestras redes sociales: Facebook, Twitter o Instagram

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