Omar Abdulkadir Artan, recibido como un héroe en Somalia: "Lo que pasó, pasó, es el destino"

El árbitro somalí Omar Abdulkadir Artan, considerado el mejor colegiado de África, ha sido recibido este miércoles por todo lo alto a su llegada a Mogadiscio, después de que el Gobierno de Estados Unidos le negara la entrada en el país, donde estaba previsto iba a dirigir partidos del Mundial 2026, al estimar vínculos terroristas.

"Lo que pasó, pasó, y es el destino. No estoy molesto porque me enviaran de vuelta desde Estados Unidos. Continuaré trabajando duro y no me desanimaré", ha indicado Omar Abdulkadir Artan en declaraciones difundidas por la televisión pública somalí.

"Les prometo que en el próximo Mundial llegaré mucho más lejos y haré historia", añadió el colegiado somalí a su llegada a la capital del país.

Vestido con un chándal negro de la FIFA, Omar Abdulkadir Artan recibió ramos de flores y una gran bandera nacional que se acabó poniendo a modo de capa. El colegiado agradeció las muestras de apoyo y cariño de sus compatriotas, después de no poder entrar en Estados Unidos por decisión de las autoridades migratorias estadounidenses, que le interrogaron durante once horas en el aeropuerto de Miami.

Las autoridades de Estados Unidos decidieron finalmente no permitirle entrar, a pesar de los esfuerzos diplomáticos de Somalia para que recibiera esta autorización.

Fuentes oficiales citadas por la cadena de televisión estadounidense Fox News han informado que Artan fue vetado por la existencia de información "perjudicial", incluida una presunta "asociación con supuestos miembros de organizaciones terrorista", en aparente referencia al grupo Al Shabaab, que opera en el país y mantiene lazos con Al Qaeda.

El ministro somalí de Defensa, Ahmed Moallim Fiqi, apuntó que Artan "ha elevado el nombre del pueblo somalí" y afirmó que el revés sufrido "no lo detendrá" en su carrera profesional. Por su parte, el ministro de Juventud y Deportes, Mohamed Abdulkadir Ali, expresó su respaldo al colegiado somalí y manifestó su deseo de que llegue a convertirse en "el mejor árbitro del mundo".

Canadá se ofrece a acoger a Omar Abdulkadir Artan

El Gobierno de Canadá, uno de los tres países que organiza el Mundial 2026 junto a Estados Unidos y México, se ha ofrecido a acoger al colegiado somalí, tras negarle la entrada las autoridades migratorias estadounidenses.

"Negarle la entrada a Omar Artan, que se ha ganado su lugar en el escenario mundial con trabajo duro y perseverancia, no es correcto", explicó la alcaldesa de Toronto, Olivia Chow.

La alcaldesa de la ciudad canadiense aseguró que Omar Abdulkadir Artan sería bienvenido para arbitrar partidos en Toronto, una de las tres sedes canadienses en el Mundial 2026.

El primer ministro de la provincia de Columbia Británica, David Eby, también expresó su apoyo al colegiado y propuso que arbitrara partidos en Vancouver, la otra ciudad canadiense anfitriona del torneo.

"Omar Artan sería bienvenido y celebrado en Columbia Británica por todo lo que ha superado y hasta dónde ha llegado. Hagamos que arbitre en Vancouver", escribió Eby en las redes sociales.

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