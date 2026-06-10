El Supremo rechaza el recurso del Real Madrid sobre los conciertos en el Bernabéu

El Tribunal Supremo ha rechazado el recurso de casación presentado por el Real Madrid contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) en relación con la celebración de espectáculos en el estadio Santiago Bernabéu. Según ha informado este miércoles el alto Tribunal, la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha acordado rechazar el recurso de casación número 1159/2026, preparado por el Real Madrid Club de Fútbol contra la sentencia de 24 de noviembre de 2025, de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM, en relación con la celebración de espectáculos en dicho estadio.

La Sección considera que el recurso del Real Madrid carece de una fundamentación suficiente para justificar la existencia de interés casacional objetivo. Entre otros motivos, señala que no se acreditó adecuadamente la concurrencia de los supuestos legales invocados ni se justificó de forma concreta el supuesto perjuicio para los intereses generales alegado por la entidad recurrente.

Desde la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu, se había pedido al Ayuntamiento de Madrid declarar el Plan Especial de mejora del medio urbano del estadio y las diferentes licencias otorgadas al Real Madrid, con motivo de su reforma, no amparaban la celebración de conciertos musicales en el interior del Santiago Bernabéu.

Los vecinos sostienen que las licencias y el planeamiento urbanístico del estadio no amparan la celebración de conciertos musicales. La sentencia recurrida había estimado previamente el recurso de apelación presentado por la asociación vecinal.

La asociación vecinal interpuso recurso contencioso administrativo contra la desestimación presunta de su solicitud por parte del Ayuntamiento de Madrid y el Juzgado de lo Contencioso Administrativo nº 31 de Madrid, por auto de 25 de junio de 2025, acordó inadmitir el recurso al considerar que el acto recurrido no era susceptible de impugnación.

El Ayuntamiento, a través de la Agencia de Actividades, había contestado la consulta señalando que la competencia para autorizar dichos espectáculos extraordinarios le correspondía a la Comunidad de Madrid. Interpuesto recurso de apelación, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJM había estimado el recurso, dando la razón a la asociación vecinal, al señalar que el Juzgado debía hacer admitido el recurso y por tanto entrar a analizar el fondo del asunto.

Tras la inadmisión del recurso de casación del Real Madrid, las actuaciones vuelven al Juzgado de lo Contencioso-Administrativo nº 31 de Madrid que tendrá que decidir sobre la desestimación presunta de la consulta planteada.

Hace solo una semana, Florentino Pérez había abierto la posibilidad de que los conciertos regresaran al Bernabéu. "Hemos ganado en los tribunales, haremos conciertos. Tenemos el apoyo del Ayuntamiento y la Comunidad, que van a hacer unas normas especiales. Por ejemplo, pueden terminar a las 23:00", apuntaba el presidente blanco.

Pero desde la Comunidad de Madrid se negó que se realizaran "normativas ad hoc". "No hacemos normativas ad hoc", aclaró el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín.

El Real Madrid y JAS, exculpados responsabilidad en los conciertos

El pasado 13 de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid exculpó al club blanco y a José Ángel Sánchez de cualquier responsabilidad penal por los conciertos en el Santiago Bernabéu.

La Sección 3.ª de la Audiencia Provincial de Madrid aclaraba que eran "las empresas promotoras cesionarias del estadio, en la medida en que son ellas quienes promueven, organizan, desarrollan y ejecutan cada espectáculo, las responsables de velar por el cumplimiento de los límites de decibelios en la transmisión del sonido ambiente conforme a la Ordenanza Municipal de Protección contra la Contaminación Acústica y Térmica de 25 de febrero de 2011, añadiendo asimismo que la mera transgresión de una disposición administrativa general protectora del medio ambiente no determina, por sí sola, la intervención del Derecho Penal".

Una decisión judicial que el Real Madrid celebró, asegurando que confirmaba "el carácter absolutamente infundado e instrumental de la querella presentada por la Asociación Vecinal de Perjudicados por el Bernabéu y otros seis vecinos contra José Ángel Sánchez Periáñez y Real Madrid Estadio S. L.".

Respuesta del Real Madrid a la decisión del Supremo

El Real Madrid ha emitido un comunicado, tras la decisión del Tribunal Supremo, en el que sostiene que no se ha dictado "ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu".

"Ante las informaciones publicadas en distintos medios de comunicación sobre la reciente resolución del Tribunal Supremo, el Real Madrid C. F. desea realizar las siguientes aclaraciones: El Tribunal Supremo no ha dictado ninguna resolución sobre la legalidad de los conciertos celebrados en el estadio Santiago Bernabéu", explica el Real Madrid.

"La decisión conocida hoy se refiere exclusivamente a una cuestión procesal y supone que el procedimiento judicial promovido por una asociación vecinal continuará su tramitación ante el juzgado correspondiente", aclara el club blanco.

De esta forma, el Real Madrid asegura que "no existe en este momento ninguna resolución judicial que haya declarado que los conciertos celebrados en el estadio fueran contrarios a la normativa urbanística o a las licencias aplicables".

"Asimismo, conviene recordar que la celebración de conciertos en el estadio Santiago Bernabéu está sometida al mismo régimen de autorizaciones y controles administrativos que resulta aplicable a otros grandes recintos deportivos, como el estadio Metropolitano, donde estos días se están celebrando conciertos. El procedimiento judicial continuará ahora su curso ordinario y será en ese marco donde, en su caso, se analicen las cuestiones planteadas por las partes", finaliza el comunicado del Real Madrid.