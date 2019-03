Niegan que Di María haya dado la bienvenida a Cristiano en Facebook

Ángel Di María, en una cuenta verificada por Facebook, colgó una foto en Facebook en la que aparece celebrando un gol con Cristiano y acompaña un mensaje: "Nos vemos pronto, amigo". El mensaje ha vuelto a disparar los rumores sobre la posible marcha del portugués y su vinculación con el PSG, pero Mendes y la esposa del argentino han negado que Di María fuese el autor de dicho mensaje.

La esposa de Di María ha llegado a afirmar en Instagram que el argentino no posee cuenta en Facebook, a pesar de estar verificada por la propia red social. Esta publicación no ha pasado desapercibida, más aún después de los gestos de Cristiano con Laurent Blanc o el propio dueño del equipo parisino, o tras la comparecencia de Florentino, en la que ha vuelto a afirmar que no piensa en vender al atacante portugués.