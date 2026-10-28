Miles de agricultores y ganaderos tomarán Madrid con una tractorada que reclama medidas urgentes para garantizar el futuro del campo

Se espera que este miércoles sea una jornada complicada por las calles de Madrid y es que miles de agricultores y ganaderos de toda España se desplazan a la capital para exigir medidas urgentes que garanticen la rentabilidad de las explotaciones y el futuro del campo. En total 500 tractores convocados por Asaja, COAG y Unión de Uniones tomarán las calles de Madrid bajo el lema 'Producimos tu comida, merecemos vivir de nuestro trabajo'.

Protestan por los graves problemas que afectan al sector entre los que están el encarecimiento de los costes, la falta de rentabilidad y las amenazas que se ciernen sobre el futuro de las explotaciones. La tractorada está organizada alrededor de estas reivindicaciones principales:

Plan de choque frente a los costes de producción

Gasóleo profesional agrario

Fiscalidad reducida y estable

Bonificaciones aplicadas al repostar

Burocracia

Se quejan de que ellos, agricultores y ganaderos son el eslabón más débil de una cadena en la que los costes no paran de aumentar pero no se trasladan a los precios que ellos perciben. Además, denuncian la competencia desleal de los acuerdos comerciales y reprochan que los productos europeos no pueden competir con importaciones que no cumplen las mismas exigencias. En cuanto a la burocracia reclaman "menos papeles y menos normas", ya que señalan que agricultores y ganaderos quieren trabajar en sus explotaciones en lugar de dedicar cada vez más tiempo a trámites.

Cortes de tráfico

Debido a la protesta Madrid sufrirá cortes de tráfico. La marcha provocará importantes afecciones a la movilidad desde primera hora de la mañana debido a los distintos recorridos de los tractores, que entrarán y saldrán de la capital por las principales autovías. Las diferentes columnas confluirán a las 11 horas en la Plaza de Colón y, desde allí, se dirigirán a Atocha, en torno a las 13 horas, para manifestarse frente al Ministerio en una protesta que está autorizada hasta las 18 horas.

Pasarán por Recoletos, Cibeles y el paseo del Prado, rumbo al Ministerio de Agricultura donde unas 15.000 personas se concentrarán para reclamar soluciones que permitan al campo seguir adelante.

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