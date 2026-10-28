Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Tres marroquíes que participaron en la entrada masiva declaran hoy ante la jueza Tardón

Han pasado 90 días desde la entrada masiva de cerca de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La investigación de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sigue sumando testimonios e informes para esclarecer el papel de Marruecos y la actuación de las autoridades españolas en aquella oleada.

Este lunes conocíamos que las autoridades marroquíes eran conscientes de que se iba a producir la entrada masiva y que se investiga la presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta. Además, las declaraciones de los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil apuntaron a la pasividad de los agentes marroquíes y evidenciaron diferencias entre ambos cuerpos sobre su actuación en la frontera.

"Pasividad y permisividad" de los agentes marroquíes

Este martes, tres consejeros del Gobierno de Ceuta confirmaron ante la jueza la "absoluta pasividad y permisividad" de los agentes marroquíes, a quienes aseguraron haber visto tumbados en toallas, mirando el móvil o rezando mientras se producía la entrada masiva.

Al hilo de esto, Antena 3 Noticias ha tenido acceso a un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional que incluye fotografías de supuestos agentes marroquíes dando órdenes a los migrantes durante aquellos días. Según el documento, la Policía ha identificado a al menos 20 agentes que presuntamente habrían facilitado la entrada masiva. Este ya está sobre la mesa de la magistrada.

El plazo que la jueza Tardón da al Gobierno

15 días naturales es lo que tendrá el Gobierno, según las peticiones de la jueza, para desclasificar nuevos documentos del CNI relacionados con la investigación, incluidas notas e informes sobre la actuación de las autoridades marroquíes.

Hoy, siguiendo con una semana marcada por las declaraciones, la magistrada escuchará a tres ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera en aquellas jornadas. Los tres han solicitado comparecer voluntariamente después de haber declarado previamente ante la Policía Nacional. Sus testimonios podrían aportar nuevas claves para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva y el posible papel de las autoridades del país vecino.

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