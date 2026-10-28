CRISIS MIGRATORIA
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Tres marroquíes que participaron en la entrada masiva declaran hoy ante la jueza Tardón
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Han pasado 90 días desde la entrada masiva de cerca de 80.000 migrantes en Ceuta los días 30 y 31 de julio. La investigación de la jueza de la Audiencia Nacional María Tardón sigue sumando testimonios e informes para esclarecer el papel de Marruecos y la actuación de las autoridades españolas en aquella oleada.
Este lunes conocíamos que las autoridades marroquíes eran conscientes de que se iba a producir la entrada masiva y que se investiga la presencia de embarcaciones militares marroquíes en aguas territoriales españolas próximas a Ceuta. Además, las declaraciones de los mandos de la Policía Nacional y de la Guardia Civil apuntaron a la pasividad de los agentes marroquíes y evidenciaron diferencias entre ambos cuerpos sobre su actuación en la frontera.
"Pasividad y permisividad" de los agentes marroquíes
Este martes, tres consejeros del Gobierno de Ceuta confirmaron ante la jueza la "absoluta pasividad y permisividad" de los agentes marroquíes, a quienes aseguraron haber visto tumbados en toallas, mirando el móvil o rezando mientras se producía la entrada masiva.
Al hilo de esto, Antena 3 Noticias ha tenido acceso a un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) de la Policía Nacional que incluye fotografías de supuestos agentes marroquíes dando órdenes a los migrantes durante aquellos días. Según el documento, la Policía ha identificado a al menos 20 agentes que presuntamente habrían facilitado la entrada masiva. Este ya está sobre la mesa de la magistrada.
El plazo que la jueza Tardón da al Gobierno
15 días naturales es lo que tendrá el Gobierno, según las peticiones de la jueza, para desclasificar nuevos documentos del CNI relacionados con la investigación, incluidas notas e informes sobre la actuación de las autoridades marroquíes.
Hoy, siguiendo con una semana marcada por las declaraciones, la magistrada escuchará a tres ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera en aquellas jornadas. Los tres han solicitado comparecer voluntariamente después de haber declarado previamente ante la Policía Nacional. Sus testimonios podrían aportar nuevas claves para esclarecer las circunstancias en las que se produjo la entrada masiva y el posible papel de las autoridades del país vecino.
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Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La Policía entrega a la jueza vídeos de agentes marroquíes pasivos en la entrada a Ceuta
La Policía Nacional ha enviado a la jueza de la Audiencia Nacional varios vídeos y archivos que dan cuenta de agentes marroquíes uniformados "impasibles", "indicando a los inmigrantes" por donde ir y "observando pasivamente" el flujo de personas hacia Ceuta el pasado 30 de julio. En la documentación enviada por la Comisaría General de Extranjería y Fronteras (Cenif), los investigadores informan también de los agentes "dinamizadores" que pudieron facilitar la entrada de miles de personas aquel día.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Ceuta asegura que alertó a Interior dos semanas antes de la avalancha
Tres consejeros de la ciudad han declarado que las autoridades ceutíes trasladaron sus preocupaciones al departamento dos semanas antes de los acontecimientos del 30 de julio.
Según sus testimonios, la secretaria de Estado Aina Calvo consideró que la situación no sería diferente a la de otros veranos. La jueza María Tardón pretende conocer qué avisos llegaron a las instituciones, quiénes los recibieron y si se adoptaron medidas para responder a la posibilidad de una entrada masiva.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno destina 88 millones a menores tras la crisis de Ceuta
El Ejecutivo central ha incluido la financiación destinada a la atención de menores entre las medidas adoptadas tras la entrada masiva de migrantes en Ceuta. En su respuesta al Gobierno autonómico, ha recordado que el Consejo de Ministros aprobó 88 millones de euros para este fin.
También ha mencionado inversiones y transferencias destinadas a compensar los gastos derivados de servicios como la limpieza y la seguridad. Sin embargo, la Ciudad Autónoma considera que estas actuaciones no solucionan las necesidades de gestión migratoria. El conflicto ha llegado al Tribunal Supremo, que ha rechazado intervenir mediante medidas cautelarísimas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Tres marroquíes que entraron a nado declararán hoy ante la jueza María Tardón
La jueza María Tardón cita este miércoles a tres ciudadanos marroquíes que cruzaron la frontera durante la entrada masiva en Ceuta de los días 30 y 31 de julio.
Los tres han solicitado comparecer voluntariamente tras declarar ante la Policía. Sus testimonios podrían aportar información sobre cómo se produjo la llegada de cerca de 80.000 personas y el posible papel de Marruecos en los hechos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: La pasividad de Marruecos con agentes en toallas mirando el móvil
Tres consejeros del Gobierno de Ceuta han dado cuenta a la jueza María Tardón de la "absoluta pasividad y permisividad" de los agentes marroquíes desplegados en la frontera el pasado 30 de julio, con uniformados tumbados en toallas mirando el móvil, otros rezando y algunos inactivos en el agua.
Nabila Banian (Sanidad y Servicios Sociales), Alberto Ramón (Presidencia) y Alejandro Ramírez (Fomento, Medio Ambiente y Servicios Urbanos), que participaron de manera "activa" en la crisis migratoria, han comparecido en la Audiencia Nacional casi un mes después de que lo hiciera el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno desclasificó 40 documentos sobre Ceuta el 8 de septiembre
El Consejo de Ministros autorizó el pasado 8 de septiembre la desclasificación de 40 documentos y comunicaciones relacionados con la situación de Ceuta.
Los materiales, publicados posteriormente en la página web de La Moncloa, fueron elaborados entre el 1 y el 31 de julio de 2026. Sin embargo, la jueza María Tardón considera que todavía existen informes relevantes para la investigación que permanecen clasificados.
La magistrada ha solicitado acceder a esa documentación para esclarecer qué información recibieron las autoridades antes de la entrada masiva de migrantes y qué decisiones se adoptaron durante los acontecimientos.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Gobierno cifra en 12.700 los retornos a Marruecos desde Ceuta
Un total de 12.700 personas han retornado a Marruecos desde el pasado 10 de agosto, según los datos comunicados por el Gobierno central a Ceuta.
El Estado sostiene que también ha habilitado espacios de acogida para 7.600 personas y ha actuado sobre los asentamientos de las playas.
Sin embargo, el Gobierno ceutí considera que las medidas no resuelven las necesidades operativas y ha llevado el conflicto al Tribunal Supremo.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: El Supremo da diez días al Gobierno para responder a Ceuta
El conflicto judicial por la gestión de los migrantes que entraron en Ceuta a finales de julio continúa en el Tribunal Supremo. La Sala de lo Contencioso-Administrativo ha descartado adoptar medidas cautelarísimas contra el Gobierno central y permitirá que la Administración presente sus alegaciones en un plazo máximo de diez días.
El Ejecutivo de Juan Jesús Vivas había solicitado una intervención judicial inmediata ante lo que considera una falta de respuesta del Estado. Sin embargo, los magistrados sostienen que la situación se prolonga desde hace más de dos meses y medio, por lo que no procede prescindir del trámite de audiencia.
Última hora de la crisis migratoria de Ceuta, en directo: Buenos días, comenzamos la cobertura
Arrancamos la cobertura del día 90 desde la entrada masiva de migrantes en Ceuta. Seguimos en directo toda la actualidad y te contamos la última hora minuto a minuto.
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