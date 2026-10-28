Un fallo en el sistema, un presunto error humano y un choque mortal: cronología del accidente de trenes en Toledo

El accidente ferroviario en Toledo deja al menos 68 muertos. Las autoridades investigan el trágico accidente para esclarecer todo lo ocurrido. El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha comparecido ante los medios de comunicacion para aportar más detalles sobre el accidente.

A las 7:54 horas, desde la estación Madrid Puerta de Atocha, salía en dirección a Sevilla el tren Iryo 6076 con 147 pasajeros a bordo. Minutos más tarde, a las 8:00 horas, salía desde la misma estación el tren AVE 2080, con 393 pasajeros a bordo, que realiza la misma ruta que el tren de la compañía italiana.

A las 8:30 horas, el sistema de control cae por un fallo informático y en un tramo de 63 kilómetros se queda sin el sistema de seguridad LZB, lo que produce la detención de los trenes que circulaban. A las 8:36 horas se toma desde el Centro de control la decisión de que el tren AVE reanude la marcha con normalidad aún con el Iryo parado, según ha avanzado el ministro de Transportes, Óscar Puente.

De 8:36 a 8.53 horas el AVE recorre 25 kilómetros con el Iryo detenido alcanzando una velocidad que podría alcanzar los 200 km/h. Es entonces cuando se produce la colisión entre el tren AVE y el Iryo. La investigación ya está en marcha para esclarecer todo sobre el accidente de los trenes en Toledo.

Puente ha comentado que el tren de Renfe recorrió un lapso de 25 kilómetros a una velocidad que puede alcanzar los 200 kilómetros por hora e impactó "17 minutos después" con el tren Iryo que estaba parado en ese momento en mitad de la vía.