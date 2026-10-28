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Cómo funciona el sistema de seguridad LZB y por qué ha fallado en el accidente de trenes de Toledo

Óscar Puente asegura que es un sistema "contrastadísimo", pero que está en "proceso de ser reemplazado porque ya no se fabrica".

Imagen de los trenes accidentados en Toledo

Cómo funciona el sistema LZB y por qué ha fallado en el accidente de trenes de Toledo | Europa Press

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Juan Muñoz
Juan Muñoz
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Las principales hipótesis sobre el trágico accidente de trenes en Toledo comienzan con el sistema de seguridad LZB. Es automático, controla la velocidad y tiene frenado de emergencia.

"Él mismo se autoregula y te dice lo que tienes que hacer, si tienes que frenar, acelerar...Imagínate que no freno, él frena solo", asegura Francisco Cárdenas, de UGT Renfe.

Este sistema podría haber fallado durante unos minutos, dejando varios trenes parados. En ese momento empezarían las comunicaciones entre los maquinistas y el centro de control de Atocha, donde se puede ver la posición de todos los trenes.

"El maquinista, cuando recibe esa orden, tiene que circular con marcha a la vista", informa Xosé Carlos Fernández, de la Asociación Europea de Ferroviarios.

Aunque desde allí hubieran dado luz verde, se debería circular a una velocidad que le permita ver si hay algo delante, 10km/h, 15km/h, 20km/h... y así poder parar a tiempo.

El sistema LZB, "en proceso de ser reemplazado"

Si bien Óscar Puente ha afirmado que se trata de un "sistema contrastadísimo", el ministro de Transportes ha afirmado que se encuentra "en proceso de ser reemplazado" porque es antiguo y ya "no se fabrica". "Es un sistema que ahora se está en proceso de reemplazar, no porque no sea bueno, sino porque ya no se fabrica y ha entrado ya en una fase en la que no hay renovación", ha dicho.

"No es muy frecuente que se caiga, aunque a veces pasa"

Puente ha recordado que este sistema se usa desde su inauguración en 1992 y ha asegurado que "no es muy frecuente, aunque a veces pasa", que dicho sistema "se caiga".

Cuando este sistema se cae, se activan las correspondientes pautas y protocolos, y automáticamente el centro de control asume el mando, ha dicho el ministro.

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