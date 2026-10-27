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Netanyahu ganaría las elecciones en Israel, pero el bloque de Gadi Eisenkot le supera en escaños

Los colegios electorales han cerrado con la participación más alta de las últimas décadas.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, durante una rueda de prensa EFE

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Ángela Clemente
Ángela Clemente
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El bloque encabezado por el partido Yashar del ex jefe del Estado Mayor Gadi Eisenkot lidera por el momento las elecciones en Israel por delante de la coalición encabezada por el Likud del primer ministro Benjamin Netanayhu, según las primeras proyecciones de los medios israelíes tras los comicios, aunque ninguno de ellos plantea todavía un ganador claro.

No alcanzan mayoría

En cualquier caso, es preciso destacar que ni el bloque de Eisenkot ni el de Netanyahu se encuentra en condiciones de alcanzar una mayoría de 61 escaños. Por sondeos: Kan 11, Canal 12 y Canal 13 dan a la coalición del ex jefe del Estado Mayor 53, 52 y 53 escaños, respectivamente. El bloque de Netanyahu, por su parte, habría conseguido 50 escaños, de acuerdo con las tres proyecciones.

Por partidos, el Likud de Netanyahu es la formación individual más votada, con 25 posibles escaños, tres más que el Yashar de Eisenkot, atendiendo las proyecciones de estos tres medios. Los 25 posibles escaños del Likud representarían un acusado descenso frente a los 32 que ostenta ahora mismo en la Knesset, el Parlamento israelí.

De esta manera, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, ganaría las elecciones generales en Israel con entre 24 y 25 escaños, frente a los 32 de las elecciones de 2022, pero su bloque no alcanza la mayoría para gobernar y el opositor supera al suyo por entre dos y tres escaños.

La mayor participación en décadas

Este martes, los colegios electorales en Israel cerraron a las 22:00 hora local (20:00 GMT) tras una jornada con la participación más alta de las últimas décadas. Se trata de unos comicios decisivos para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu.

A pesar de las lluvias torrenciales de la tarde, la participación alcanzó el 74,3% a las 20:00 hora local (18:00 GMT), la más alta registrada a esa hora desde 1988 y 8 puntos superior a la de las elecciones de 2022, con 5,4 millones de votos contabilizados, según la Comisión Electoral Central.

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