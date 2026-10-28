Vídeo: Primeras imágenes de los vagones que han caído por un terraplén en el choque de trenes de Toledo

Al menos 39 personas han fallecido en el choque entre dos trenes ocurrido esta mañana en Urda (Toledo), según han informado fuentes de Emergencias de Castilla-La Mancha.

Al parecer se habría producido un choque por detrás. Un tren AVE ha chocado contra un Iryo y le ha sacado de la vía, provocando que cuatro vagones volcaran, dos de ellos del Iryo, cayeran por un terraplén.

Ya se han desplazado numerosos servicios de emergencias a la zona y parece que este accidente tendrá consecuencias tan graves como las de Adamuz. Por el momento se desconocen las causas, aunque para expertos como Ricardo Díaz, catedrático de Ingeniería Química y materiales, resulta extraño que se haya producido un alcance por detrás, tal y como ha explicado en Espejo Público.

Todos los partidos suspenden su actividad

Tanto Feijóo como Pedro Sánchez han suspendido sus agendas y se está planteando la posibilidad de que el presidente del Gobierno viaje hoy mismo hacia la zona del accidente.

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