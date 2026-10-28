Los médicos de Madrid, Cataluña y Comunidad Valenciana se suman a la huelga hoy para exigir mejoras laborales a sus gobiernos autonómicos

Los médicos y el personal facultativo sanitario de tres comunidades se suman hoy a la huelga para pedir a sus respectivos gobiernos autonómicos mejoras laborales. En concreto los paros se producirán en la Comunidad Valenciana, Madrid y Cataluña.

Estas protestas se iniciaron el pasado 16 de octubre en Canarias y desde las islas se extendieron en noviembre a Castilla-La Mancha y Andalucía. Estos paros no forman parte de la huelga indefinida que los sindicatos médicos CESM, SMA y SME anunciaron en todo el territorio y que quedó aplazada al decaer el proyecto de Estatuto Marco impulsado por el Ministerio de Sanidad y no existir, hasta la formación de un nuevo Ejecutivo, un interlocutor con capacidad para negociar.

El 21 de noviembre está convocada una manifestación unitaria e Madrid que recorrerá el camino del Ministerio de Sanidad hasta el Congreso de los Diputados. Concretamente en Madrid el paro de los médicos y el personal facultativo sanitario coincide con la tractorada de agricultores y ganaderos que tomarán las calles de la capital exigiendo medidas urgentes que garanticen el futuro del campo.

Los paros en Madrid se dividen en cuatro períodos que comienzan hoy desde las 08:00 h de este miércoles hasta las 08:00 del 31 de octubre,del 4 al 7 de noviembre, del 18 al 21 de noviembre, y del 9 al 12 de diciembre. En Cataluña, el sindicato Metges de Catalunya inicia una huelga indefinida con una manifestación en la Diagonal, mientras que en la Comunidad Valenciana, el sindicato médico Avanza, que forma parte de la Unión Médica y Facultativa (UMYF), también ha mantenido la convocatoria de huelga autonómica indefinida.

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