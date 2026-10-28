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Pedro Sánchez, tras el accidente de trenes en Toledo: "Si ha habido negligencias, se sabrá"

El presidente del Gobierno comparece tras el accidente ferroviario ocurrido cerca de la estación de Urda, Toledo.

Comparecencia de Pedro Sánchez tras la tragedia ferroviaria en Toledo

Comparecencia de Pedro Sánchez tras el accidente de trenes en Urda, Toledo | Comparecencia de Pedro Sánchez tras la tragedia ferroviaria en Toledo

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Guillermo F. Lascoiti
Guillermo F. Lascoiti
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Pedro Sánchez se ha desplazado este mismo miércoles al lugar del accidente ferroviario en la provincia de Toledo (con al menos 68 fallecidos), donde ha realizado una breve declaración ante los medios en su primera valoración tras la tragedia ferroviaria de este jueves 28 de octubre.

"Hoy toda España está de luto y expresamos toda nuestra solidaridad y empatía con los familiares de las víctimas y con los heridos que esperamos tengan una pronta recuperación", ha indicado en primer lugar Pedro Sánchez.

"Si ha habido negligencias, se sabrá y si ha habido fallos en el sistema de seguridad, se responderá con total contundencia", ha indicado el presidente del Gobierno.

"Hemos sufrido dos terribles tragedias en un mismo año en la alta velocidad. Todo indica a que el origen de los dos accidentes nada tiene que ver, pero eso no me corresponde a mí decirlo sino a la comisión independiente de accidentes ferroviarios y a la labor de la justicia", ha indicado sobre la posible causa del accidente ferroviario en Toledo.

Sánchez considera inasumible sufrir dos accidentes graves en la alta velocidad en menos de un año

El presidente del Gobierno ha apuntado que no es asumible que en un país con España se produzcan dos accidentes ferroviarios en la alta velocidad en menso de un año, en referencia al ocurrido el pasado 18 de enero en Adamuz, Córdoba.

"Lo que no es asumible para un país como España es sufrir dos accidentes ferroviarios en la alta velocidad en un mismo año como hemos sufrido. Se tomarán todas las medidas que se consideren oportunas y con total contundencia para reconstruir esa confianza en nuestro sistema de alta velocidad y, por supuesto, para garantizar la seguridad de nuestros conciudadanos que utilicen este servicio", ha asegurado Sánchez.

"Esta tarde procederemos a la declaración de tres días de luto, como hicimos en el accidente ferroviario de Adamuz", ha finalizado el presidente del Gobierno.

El presidente del Gobierno, en el comienzo de su declaración, ha indicado que "desde el Gobierno de España nuestra principal prioridad son las victimas y sus familiares, el encontrar, ojalá, al mayor número de personas vivas y atender, desde el punto de vista material y psicológico, a los heridos y familiares de las victimas de esta terrible tragedia", ha subrayado Pedro Sánchez, quien ha destacado la labor y profesionalidad del servicio de emergencias y protección civil.

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