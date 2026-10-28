Se acaba el plazo que el Supremo dio al Gobierno para entregar una lista con los nombres de los afectados por la ley de nietos: "Se cumplirá"

El plazo dado por el Tribunal Supremo al Gobierno finaliza este miércoles 28 de octubre a las 15:00 horas. El ejecutivo tiene que entregar antes de ese momento una lista con la identidad de las 163.020 personas afectadas por la suspensión del derecho a voto a consecuencia de la conocida como ley de nietos.

La Sala de lo Contencioso Administrativo esta documentación a los ministros de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, y de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares avisándoles de que si no cumplen dicho plazo la Sala podría acordar una multa coercitiva de 1.000 euros por incumplir este requerimiento, así como reiterar estas multas hasta la completa ejecución del fallo judicial o deducir, en su caso, el testimonio de particulares para exigir la responsabilidad penal que correspondiese.

El Gobierno se muestra confiado con que conseguirá cumplir el plazo. La portavoz del Gobierno, Elma Saiz, aseguraba en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que el Ejecutivo cumplirá: "Se cumplirá el plazo", ha dicho. Aunque acatan la orden, desde Moncloa son muy críticos con la decisión adoptada por la Justicia de suspender el derecho a voto de personas nacionalizadas y el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, viene reprochando en sus actos de precampaña que los descendientes del bando republicano no podrán ejercer su legítimo derecho a voto pero los del bando nacional sí.

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