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Begoña Gómez denuncia al PP por utilizar su imagen para un vídeo realizado con IA

Así lo ha afirmado Pedro Sánchez y reprocha a Feijóo que haya "validado" estas prácticas.

Imagen de Begoña Gómez

Imagen de Begoña Gómez Europa Press

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Alba Gutiérrez
Publicado:

Begoña Gómez denuncia al PP por suplantación de imagen por el vídeo elaborado con Inteligencia Artificial (IA) que publicó en la precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre.

El PP lanzó en redes sociales un vídeo elaborado por IA imitando al publicado previamente por el PSOE, en el que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez reivindicaba su orgullo por ser "zurdo" ante la visita del mandatario argentino, Javier Milei, a Madrid.

En el vídeo del PP aparece Begoña Gómez, defendiendo que es "zurda" porque ha conseguido una cátedra gracias a que su marido es "presidente del Gobierno"; el exministro José Luis Ábalos recalcando que también es de izquierdas porque consume prostitución y cobra comisiones ilegales; y el expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero afirmando que es "zurdo" porque "esconde joyas".

En una entrevista en el podcast 'Keep It Cutre', Sánchez ha afirmado que desde el PSOE no están utilizando la IA para las elecciones del 29N, en contestación a la carta enviada por la candidata de Frente Amplio, Ada Colau, pidiendo que no se utilizara esta tecnología con "usos vejatorios".

El presidente ha explicado que Begoña Gómez ha presentado una denuncia por suplantación de imagen, reprochando al PP que utilice "las mismas técnicas que los acosadores contra los menores".

Además, Sánchez ha asegurado que "un partido que aspira a gobernar, lo que tiene que hacer es luchar contra este tipo de ideas, no dar estas ideas que utilizan los acosadores". Asimismo, ha reprochado al líder 'popular', Alberto Núñez Feijóo, que haya "validado" estas prácticas.

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