Rafa Jódar perdió este martes ante Arthur Fils (4-6, 6-2 y 6-2) su segundo partido en las Nitto ATP Finals y, con dos derrotas en dos partidos, está prácticamente eliminado del torneo. El tenista francés sigue con vida y se jugará el pase a semifinales el jueves frente a Zverev, mientras que Jódar necesita que Ben Shelton no gane al número 1 del mundo esta noche para seguir con opciones de clasificación.

El jugador madrileño se llevó el primer set tras una sólida primera parte de partido, pero en el segundo set tuvo que pedir atención médica y acabó perdiendo en tres mangas ante un Arthur Fils que acabó jugando a un gran nivel.

En su primera participación en la cita de maestros, Rafa Jódar aún no ha podido lograr una victoria. Perdió en su estreno ante Alexander Zverev (6-4 y 6-4) y hoy no pudo con Arthur Fils, que venía de ser derrotado por Shelton en la primera jornada (6-2, 3-6 y 6-3).

Arthur Fils firmó la primera victoria de un tenista galo en la Copa de Maestros desde la lograda por Jo-Wilfried Tsonga ante Tomas Berdych en las semifinales de la edición de 2011. Habían pasado 15 años sin un triunfo galo en el último torneo del año, el que reúne a los ocho mejores raquetas del curso.

Rafa Jódar controló el duelo ante Fils en el primer set y golpeó primero con un break en el décimo juego de la primera manga. Todo cambió al inicio del segundo set, con 1-1 en el marcardor, cuando el joven tenista madrileño colapsó y cedió ocho de los diez juegos siguientes.

Arthur Fils fue netamente superior en los dos últimos sets y firmó un triunfo que le permite seguir optando a la clasificación para las semifinales; mientras que Jódar se queda al borde de la eliminación.

Opciones de clasificación para Jódar

Rafa Jódar está prácticamente eliminado de las Nitto ATP Finals y solo una triple carambola le permitiría meterse en semifinales. El de Leganés necesita que se cumpla los tres siguientes escenarios para poder disputar las semifinales del sábado:

Que Zverev gane a Ben Shelton en dos sets

Que Jódar gane a Shelton el jueves en dos sets

Y que Zverev derrote a Arthur Fils el jueves en dos sets

Cualquier otro resultado certificaría el adiós de Rafa Jódar en su primera participación en las Nitto ATP Finals.