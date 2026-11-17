Gerard Piqué ha salido en defensa de Jesús Owono después de que el portero del FC Andorra haya sido sancionado con 12 partidos por la entrada que precedió al fallecimiento del delantero del CD Tenerife Jesús de Miguel.

El exfutbolista del Barcelona, máximo accionista del conjunto andorrano y responsable de su área técnica, considera que el castigo es excesivo y que el Comité de Competición debería valorar la acción en sí misma, y no las trágicas consecuencias que tuvo. Así lo ha explicado en un vídeo publicado en TikTok, donde también ha recordado un episodio similar que vivió durante su etapa como futbolista.

"La sanción a Owono tiene que ser por la acción, no por las consecuencias", ha defendido Piqué, que ha comenzado su intervención recordando al delantero fallecido y reconociendo el profundo impacto que su muerte ha tenido en el vestuario del Andorra.

Piqué defiende a Owono

Antes de cuestionar la sanción, Piqué ha querido trasladar un mensaje de recuerdo a Jesús de Miguel y reconocer la difícil situación que atraviesa el guardameta internacional con Guinea Ecuatorial, que continúa afectado por lo sucedido. "Vaya por delante que Jesús Owono va a necesitar más de 12 partidos para poder estar disponible y poder competir. No va a haber sanción que nos devuelva a 'Demi'. Ha sido increíble ver la cantidad de muestras de cariño que ha recibido y el vacío que va a dejar es muy grande", ha asegurado.

"Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa"

El excentral azulgrana considera que la acción que terminó con el fallecimiento del delantero fue un accidente y que imponer la sanción máxima a Owono supone atribuirle una responsabilidad que, a su juicio, no le corresponde. "Es algo totalmente inexplicable que no ha pasado jamás en el fútbol y que aún ahora nos preguntamos ¿porqué ha sucedido? Jugadores, exjugadores, entrenadores, porteros. Todos lo han calificado de accidente", ha explicado.

"Creo de verdad que imponer la sanción máxima a Jesús por está acción lo pone a él en una situación que no se merece. Él no es el culpable de que todo esto haya pasado. Mi reflexión a todo esto me parece que lo que hace es culpabilizar a Jesús de unas consecuencias que él no tuvo la culpa", ha añadido.

La comparación con otra entrada

Para argumentar su postura, Piqué ha recordado otra acción ocurrida durante el mismo fin de semana en un encuentro disputado en Albacete. Según ha explicado, José Corpas golpeó en la cabeza al futbolista del Sabadell Quadri cuando intentaba disputar un balón, aunque en ese caso las consecuencias no fueron graves. "Ese mismo fin de semana en el campo del Albacete hubo una situación en la que un jugador del Albacete, José Corpas, quiso chutar la pelota y le dio en la cabeza a Quadri, un jugador del Sabadell. Por suerte Quadri está bien y las consecuencias en este caso no fueron fatales. El Comité de Competición decidió sancionar con tres partidos a Corpas", ha señalado.

El máximo accionista del Andorra ha utilizado este ejemplo para cuestionar la diferencia entre ambos castigos y plantear si las sanciones deportivas deben establecerse atendiendo exclusivamente a la acción cometida o también a sus consecuencias. "¿Qué se sanciona, la acción o las consecuencias? Hago este video porque me ha tocado muy de cerca a nivel personal. Primero estuve en Tenerife cuando sucedió y cuando baje al vestuario y vi la reacción de mis jugadores entendí que es un impacto que nos va a quedar de por vida. A todos los que estábamos ahí", ha reconocido.

Recuerda su golpe con Valdés

El exfutbolista también ha recurrido a una experiencia personal para explicar su posición. Durante las semifinales de la Champions League de 2012 entre el Barcelona y el Chelsea, Piqué sufrió un fuerte choque con su entonces compañero Víctor Valdés, una acción que terminó con el defensa ingresado en un hospital.

"Yo está situación la he vivido en primera persona. En 2012, en un partido de semifinales de Champions entre el Barça y el Chelsea yo choqué con Víctor Valdés en una situación parecida, es decir, son dos cuerpos que van en sentido contrario y mirando la pelota y que de golpe chocan. Uno siempre sale más mal parado que otro y ese día fui yo. Recibí el golpe en la cabeza, seguí jugando aunque no me acordaba de nada porque me vieron totalmente desorientado. Cuando desperté en el hospital ingresado me explicaron lo que sucedió", ha relatado.

Piqué ha insistido en que las consecuencias de aquel impacto podrían haber sido mucho más graves, pero que eso no habría convertido a Víctor Valdés en responsable de lo ocurrido. "Las consecuencias podrían haber sido peores de lo que fue al final. Fue mi propio portero quién lo hizo y no por eso Víctor Valdés es el culpable ni mucho menos. Si hubiese sido peor tampoco lo hubiese sido", ha señalado.

"Es un accidente"

El máximo accionista del FC Andorra ha cerrado su reflexión insistiendo en que la muerte de Jesús de Miguel ha sido una tragedia que ha marcado profundamente a todas las personas presentes en Tenerife, pero considera injusto que la gravedad del desenlace determine el castigo deportivo impuesto a Owono.

"Es un portero y un jugador que van mirando la pelota los dos y chocan. Los humanos muchas veces necesitamos culpar a alguien porque sino no podemos comprender porque pasa esto en un terreno de juego. Es un accidente. Creo que imponerle la máxima sanción lo pone a él en una situación que no es justa porque él no es el culpable de lo que acaba pasando", ha sentenciado.