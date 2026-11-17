La modelo Joana Sanz ha cargado duramente contra Dani Alves, padre de su hija, después de que el exfutbolista asegurara públicamente que la religión fue su único apoyo durante los momentos más complicados de su vida.

La canaria, que recientemente ha puesto fin a su relación con el brasileño tras once años juntos, ha respondido a sus palabras con un contundente mensaje en redes sociales en el que recuerda todo lo que hizo por él durante su estancia en prisión y le reprocha su falta de agradecimiento.

"Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús"

"Menudo descaro el tuyo de decir públicamente que solo se quedó Jesús", arranca el mensaje de Sanz, publicado inicialmente como respuesta a una publicación de la cuenta religiosa vinculada al exjugador y compartido posteriormente en sus historias de Instagram.

La modelo ha querido dejar constancia del apoyo que le prestó durante el proceso judicial por la acusación de agresión sexual, una etapa que, según sus propias palabras, le provocó un enorme desgaste emocional.

Recuerda sus visitas a Alves en prisión

La modelo ha relatado algunos de los momentos más difíciles que atravesó mientras el exfutbolista permanecía en prisión preventiva. Sanz asegura que, pese a encontrarse en una situación personal muy delicada, decidió mantener el contacto con Alves y acompañarlo cuando más lo necesitaba.

"Me quedé con mi dolor reprimido porque consideré que tú estabas en peor situación y no era capaz de negarte ese aliento de calma que te daba el coger tus llamadas", ha expresado.

También ha recordado la presión mediática que tuvo que afrontar por su relación con el futbolista y las críticas que recibió por continuar visitándolo durante su estancia en prisión. "Te visité a pesar de caerme encima el mundo entero y tener que lidiar con el foco mediático de titulares que no me correspondían", ha abundado.

"Gasté mi dinero en pagar tus cuentas"

Uno de los reproches más contundentes de Joana Sanz está relacionado con los sacrificios personales y económicos que, asegura, realizó para ayudar al exjugador del Barcelona: "Te acompañé en Navidad pudiendo pasarla con mi familia. Gasté mi dinero en pagar tus cuentas y tus deudas. Todo eso después de que me hicieras mierda y encima me dijeras que me buscara la vida sola".

Por eso, la modelo también ha criticado que Alves haya afirmado públicamente que se quedó sin apoyos durante aquella etapa, cuando ella asegura que estuvo a su lado pese a las dificultades que atravesaba su matrimonio.

"Tú me echaste y yo me quité para ponerte a ti cuando eras la última persona del planeta que deberías de haber recibido apoyo o bondad. Todos a los que mantenías te dieron la espalda, a mí que ni un vuelo me tuviste que sacar para visitarte jamás en la vida me pagas con mal agradecimiento de manera pública. Tardé en darme cuenta, pero mejor tarde que nunca", ha escrito.

11 años de relación y una hija en común

Joana Sanz y Dani Alves contrajeron matrimonio en 2017 y mantuvieron su relación durante el proceso judicial que afectó al exfutbolista. Si bien la modelo anunció una separación en marzo de 2023, posteriormente retomaron su relación y ella continuó acompañándolo durante su estancia en prisión.

Cuando Alves recuperó la libertad provisional en marzo de 2024 tras abonar una fianza de un millón de euros, Sanz compartió públicamente su satisfacción. Más adelante, después de conocerse la absolución del brasileño, la modelo también celebró la resolución judicial y explicó el impacto emocional que todo el proceso había tenido en su vida.

Tres días después de anunciarse aquella absolución, Sanz reveló que ambos esperaban un bebé mediante un proceso de fecundación in vitro. En entrevistas posteriores, la canaria aseguró que siempre había creído en su inocencia y reconoció haber necesitado apoyo psicológico "para aprender a encajar todo lo que estaba sucediendo en mi vida y alrededor".

Sin embargo, la pareja ha puesto fin recientemente a su relación y las últimas declaraciones de Alves sobre la fe han provocado este nuevo enfrentamiento público.

Faceta religiosa tras su absolución

El mensaje de Joana Sanz apareció en una publicación de Ministerio de Adoración AeEyV, una cuenta creada por Dani Alves para compartir contenidos relacionados con su fe y su actividad como predicador; el perfil recoge algunas de las actividades religiosas del exfutbolista, entre ellas sus recientes desplazamientos a Argentina.

El futbolista afrontó un largo proceso judicial que comenzó en enero de 2023, cuando Dani Alves fue detenido tras ser denunciado por una presunta violación en una discoteca de Barcelona. En febrero de 2024, el exfutbolista fue condenado a cuatro años y medio de prisión por agresión sexual.

Sin embargo, en marzo de 2025 el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña anuló la sentencia condenatoria y lo absolvió al considerar que las pruebas practicadas no permitían superar los estándares exigidos por la presunción de inocencia. Los magistrados señalaron que los indicios disponibles no permitían determinar de forma concluyente cuál de las versiones era cierta.