Fernando Alonso volverá a competir en el Rally Dakar siete años después de su primera participación. El bicampeón del mundo de Fórmula 1, de 45 años, disputará la edición de 2027 con Aston Martin, formando equipo con el francés Sébastien Loeb, nueve veces campeón mundial de rally, y el brasileño Lucas Moraes, vigente campeón del mundo de rally raid. El asturiano afrontará así un nuevo desafío deportivo sin abandonar la Fórmula 1, donde continuará compitiendo con la escudería británica la próxima temporada.

La noticia ha sido anunciada este martes por Aston Martin Aramco, que ha confirmado la participación de tres vehículos Aston Martin Dreadnought en la 49.ª edición del Dakar, que se celebrará del 9 al 23 de enero en Portugal y Marruecos. Alonso volverá a contar como copiloto con Marc Coma, con quien ya compartió su primera experiencia en esta competición en 2020, cuando ambos terminaron en la decimotercera posición de la clasificación general.

Alonso regresa al Dakar 7 años después

El piloto español ya sabe lo que significa enfrentarse a las dificultades del Dakar. En 2020 participó por primera vez con Toyota Gazoo Racing, acompañado por Marc Coma, expiloto de rally de motocicletas. Aquella aventura terminó con una meritoria decimotercera posición en la general y un segundo puesto en la octava etapa como mejor resultado parcial.

Ahora, siete años después, Alonso ha decidido repetir la experiencia con un nuevo equipo y un vehículo diferente, aunque manteniendo a Coma como su hombre de confianza en la navegación.

"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera"

"En 2020, el Dakar fue una de las experiencias más desafiantes y gratificantes de mi carrera. Siento un enorme respeto por esta carrera y por los especialistas que la dominan. Tener a Marc a mi lado de nuevo es muy importante, y con Aston Martin, Prodrive, Sébastien y Lucas tenemos un equipo excepcional", ha señalado el asturiano en el comunicado difundido por su escudería.

Alonso ha reconocido que su prioridad continúa siendo la Fórmula 1, pero considera que el Dakar representa una oportunidad para seguir poniéndose a prueba en una disciplina completamente diferente.

"Soy piloto de carreras y desafíos como este son la razón por la que me encanta competir. Tengo muchas ganas de ver qué podemos lograr", ha asegurado.

Aston Martin reúne a Alonso, Loeb y Moraes

El proyecto de Aston Martin contará con tres pilotos de amplia experiencia en distintas modalidades del automovilismo. Junto a Fernando Alonso estarán Sébastien Loeb, nueve veces campeón del mundo de rally, y Lucas Moraes, vigente campeón mundial de rally raid.

Los tres competirán al volante del Aston Martin Dreadnought, el vehículo elegido por la escudería británica para afrontar el recorrido de la próxima edición del Dakar.

El asturiano ha explicado que comenzó a plantearse seriamente su regreso a esta competición después de renovar su contrato con Aston Martin por una temporada más. "Al final, la decisión fue sencilla. Quería afrontar el reto por completo y competir tanto en la Fórmula 1 como en el Rally Dakar en el mismo año", ha argumentado.

De esta manera, Alonso combinará dos de las competiciones más exigentes del automovilismo internacional durante 2027, comenzando el año en el desierto antes de afrontar una nueva temporada en el Mundial de Fórmula 1.

El Rally abandona Arabia Saudí

La 49.ª edición del Rally Dakar también estará marcada por un importante cambio de escenario. Después de celebrarse en Arabia Saudí desde 2020, la organización ha trasladado la prueba a Portugal y Marruecos debido a la situación de inseguridad provocada por los ataques de los rebeldes hutíes de Yemen.

La carrera comenzará el 9 de enero en la región portuguesa del Algarve y finalizará el día 23 en Marrakech, Marruecos. Los participantes deberán completar 7.824 kilómetros de recorrido, de los cuales 4.341 serán cronometrados.

El prólogo y la primera etapa se disputarán en Portugal, que acogerá por tercera vez la salida del Dakar. Posteriormente, la competición se trasladará a Marruecos, donde se celebrarán las otras once etapas y la jornada de descanso. El país africano ya formó parte del recorrido durante catorce años, hasta 2007.

El regreso del Dakar a estos territorios supondrá una nueva etapa para la competición y un escenario diferente para Alonso, que en su debut de 2020 compitió precisamente en Arabia Saudí.

Antes de una nueva temporada de F1

La participación de Fernando Alonso en el Dakar 2027 no impedirá que el asturiano continúe con sus compromisos en la Fórmula 1. La prueba terminará el 23 de enero, antes del inicio de los test de pretemporada del campeonato.

El calendario de Fórmula 1 contará con 24 grandes premios y comenzará en Baréin, del 12 al 14 de marzo, por lo que Alonso dispondrá de varias semanas entre el final del Dakar y el arranque de la competición.

A sus 45 años, el piloto español afrontará así uno de los retos más ambiciosos de su trayectoria reciente: competir en el Rally Dakar y en el Mundial de Fórmula 1 durante una misma temporada, con el objetivo de mejorar su resultado de 2020 y seguir ampliando una carrera deportiva marcada por su participación en diferentes disciplinas del motor.