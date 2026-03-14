LaLiga
Real Madrid - Elche, partido de hoy en directo: ¡resultado y última hora de LaLiga! (0-0)
El equipo merengue busca presionar al Barça y dormir a un punto de los azulgrana, que este domingo reciben al Sevilla. Sigue en directo el Real Madrid-Elche de la jornada 28 de LaLiga.
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Después de golear al Manchester City (3-0) con un hat-trick de Valverde, el Real Madrid vuelve a la Liga para recibir al Elche e intentar dormir a un punto del FC Barcelona, que este domingo recibirá al Sevilla en el Camp Nou. Los de Arbeloa encaran el partido ante los ilicitanos con 10 bajas muy sensibles, de las cuales muchas de ellas tampoco estarán en el partido de vuelta en el Etihad este próximo miércoles.
Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos, Mastantuono y Rodrygo no estarán en el Bernabéu ante el peor visitante de la competición (4 puntos de 39).
Onces del Real Madrid-Elche
- Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Brahim y Vinicius.
- Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Buba Sangaré, Martim Neto, Redondo, Febas, Germán Valera; Cepeda y André Silva.
¡Sigue el Real Madrid-Elche en directo!
Recuerda que puedes seguir el Real Madrid-Elche de la jornada 28 de LaLiga en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión del partido, las alineaciones, el resultado y la última hora.
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¡¡¡RUEDA EL BALÓN EN EL BERNABÉU!!!
🔴 Tras el minuto de silencio por Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid de baloncesto.. ¡empieza el Real Madrid-Elche de la jornada 28! ¡VAMOS ALLÁ!
¡5 minutos para que arranque el Real Madrid-Elche!
¡Todo preparado en el Bernabéu, que viene de una noche mágica el pasado miércoles tras el 3-0 al Manchester City!
Semana clave para el Real Madrid
Tras golear al City en la ida (3-0), los blancos reciben al Elche este sábado, visitan el Etihad el próximo martes para intentar cerrar el pase a cuartos de final, y en una semana también recibirán al Atlético de Madrid en Liga en un partido absolutamente trascendental.
El Elche todavía NO HA GANADO fuera de casa
Ha sumado cuatro puntos en cuatro empates (Atlético, Sevilla, Osasuna y Valencia), aunque muchas derrotas han sido por la mínima, mientras que el Real Madrid ha ganado 16 partidos y ha perdido tres encuentros entre todas las competiciones (Manchester City, Celta y Getafe).
¡45 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu!
¡ALINEACIÓN del Elche!
¡Así salen los ilicitanos en el Santiago Bernabéu!
🟢 11: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Buba Sangaré, Martim Neto, Redondo, Febas, Germán Valera; Cepeda y André Silva.
El Elche es el peor visitante de la competición
Pese a que los ilicitanos están un punto por encima del descenso, su rendimiento fuera del Martínez Valero ha sido pésimo en lo que llevamos de temporada, solo ha sumado 4 puntos de 39 posibles, habiendo marcado 13 goles y encajado 26 en 13 duelos.
Los blancos, a su vez, han ganado 33 de 39 como locales, habiendo perdido solo contra el Celta y recientemente contra el Getafe.
¡¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID!!
¡YA HAY ONCE OFICIAL DE ARBELOA! Así sale el técnico blanco para recibir al Elche... con hasta 10 bajas.
⚪ 11: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Brahim y Vinicius.
El Real Madrid tiene...¡10 bajas!
Arbeloa no podrá contar con 10 de sus jugadores para el partido de hoy ante el Elche: Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos, Mastantuono y Rodrygo.
Bajas muy sensibles en todas las posiciones, aunque la plantilla blanca debería ser suficiente para vencer al que es el peor equipo como visitante de toda la competición.
Real Madrid - Elche, partido de hoy en directo: alineaciones, resultado y última hora de LaLiga
¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a la narración en directo del Real Madrid-Elche de la jornada 28 de LaLiga! Partido importante para los merengues, que buscan dormir este sábado a un punto del Barça, que este domingo recibirá al Sevilla en el Camp Nou. Una jornada liguera que puede provocar tropiezos entre los grandes sabiendo que la vuelta de octavos de la Champions se disputará el próximo martes y miércoles.
¡Vamos ya con la mejor previa y los datos del Real Madrid-Elche! ¡ARRANCAAAMOS!
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