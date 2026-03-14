Real Madrid - Elche, partido de hoy en directo: ¡resultado y última hora de LaLiga! (0-0)

Después de golear al Manchester City (3-0) con un hat-trick de Valverde, el Real Madrid vuelve a la Liga para recibir al Elche e intentar dormir a un punto del FC Barcelona, que este domingo recibirá al Sevilla en el Camp Nou. Los de Arbeloa encaran el partido ante los ilicitanos con 10 bajas muy sensibles, de las cuales muchas de ellas tampoco estarán en el partido de vuelta en el Etihad este próximo miércoles.

Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos, Mastantuono y Rodrygo no estarán en el Bernabéu ante el peor visitante de la competición (4 puntos de 39).

Onces del Real Madrid-Elche

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Brahim y Vinicius.

Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Buba Sangaré, Martim Neto, Redondo, Febas, Germán Valera; Cepeda y André Silva.

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