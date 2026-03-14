Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
LaLiga
Champions League
Fútbol
Mundial
Deportes

LaLiga

Real Madrid - Elche, partido de hoy en directo: ¡resultado y última hora de LaLiga! (0-0)

El equipo merengue busca presionar al Barça y dormir a un punto de los azulgrana, que este domingo reciben al Sevilla. Sigue en directo el Real Madrid-Elche de la jornada 28 de LaLiga.

Vinicius Jr durante el Elche-Real Madrid

Vinicius Jr durante el Elche-Real MadridGTRES

Publicidad

Juan Manuel M. Lardón
Actualizado:
Publicado:

Después de golear al Manchester City (3-0) con un hat-trick de Valverde, el Real Madrid vuelve a la Liga para recibir al Elche e intentar dormir a un punto del FC Barcelona, que este domingo recibirá al Sevilla en el Camp Nou. Los de Arbeloa encaran el partido ante los ilicitanos con 10 bajas muy sensibles, de las cuales muchas de ellas tampoco estarán en el partido de vuelta en el Etihad este próximo miércoles.

Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos, Mastantuono y Rodrygo no estarán en el Bernabéu ante el peor visitante de la competición (4 puntos de 39).

Onces del Real Madrid-Elche

  • Real Madrid: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Brahim y Vinicius.
  • Elche: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Buba Sangaré, Martim Neto, Redondo, Febas, Germán Valera; Cepeda y André Silva.

¡Sigue el Real Madrid-Elche en directo!

Recuerda que puedes seguir el Real Madrid-Elche de la jornada 28 de LaLiga en la web de Antena 3 Deportes con la retransmisión del partido, las alineaciones, el resultado y la última hora.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Daniil Medvedev y el polémico hindrance ante Draper: "No siento que haya hecho trampa o algo así"

Jack Draper y Daniil Medvedev se saludan tras su partido en Indian Wells
EN DIRECTO
Actualizado a las
Actualizar
imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡¡RUEDA EL BALÓN EN EL BERNABÉU!!!

🔴 Tras el minuto de silencio por Vicente Paniagua, leyenda del Real Madrid de baloncesto.. ¡empieza el Real Madrid-Elche de la jornada 28! ¡VAMOS ALLÁ!

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡5 minutos para que arranque el Real Madrid-Elche!

¡Todo preparado en el Bernabéu, que viene de una noche mágica el pasado miércoles tras el 3-0 al Manchester City!

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Semana clave para el Real Madrid

Tras golear al City en la ida (3-0), los blancos reciben al Elche este sábado, visitan el Etihad el próximo martes para intentar cerrar el pase a cuartos de final, y en una semana también recibirán al Atlético de Madrid en Liga en un partido absolutamente trascendental.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

El Elche todavía NO HA GANADO fuera de casa

Ha sumado cuatro puntos en cuatro empates (Atlético, Sevilla, Osasuna y Valencia), aunque muchas derrotas han sido por la mínima, mientras que el Real Madrid ha ganado 16 partidos y ha perdido tres encuentros entre todas las competiciones (Manchester City, Celta y Getafe).

¡45 minutos para que ruede el balón en el Santiago Bernabéu!

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡ALINEACIÓN del Elche!

¡Así salen los ilicitanos en el Santiago Bernabéu!

🟢 11: Dituro; Petrot, Affengruber, Chust; Buba Sangaré, Martim Neto, Redondo, Febas, Germán Valera; Cepeda y André Silva.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

El Elche es el peor visitante de la competición

Pese a que los ilicitanos están un punto por encima del descenso, su rendimiento fuera del Martínez Valero ha sido pésimo en lo que llevamos de temporada, solo ha sumado 4 puntos de 39 posibles, habiendo marcado 13 goles y encajado 26 en 13 duelos.

Los blancos, a su vez, han ganado 33 de 39 como locales, habiendo perdido solo contra el Celta y recientemente contra el Getafe.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

¡¡ALINEACIÓN OFICIAL DEL REAL MADRID!!

¡YA HAY ONCE OFICIAL DE ARBELOA! Así sale el técnico blanco para recibir al Elche... con hasta 10 bajas.

⚪ 11: Courtois; Carvajal, Rüdiger, Huijsen, Fran García; Valverde, Thiago Pitarch, Tchouameni, Camavinga; Brahim y Vinicius.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

El Real Madrid tiene...¡10 bajas!

Arbeloa no podrá contar con 10 de sus jugadores para el partido de hoy ante el Elche: Mendy, Militao, Mbappé, Carreras, Alaba, Asencio, Bellingham, Ceballos, Mastantuono y Rodrygo.

Bajas muy sensibles en todas las posiciones, aunque la plantilla blanca debería ser suficiente para vencer al que es el peor equipo como visitante de toda la competición.

imagen de perfil
Juan Manuel M. Lardón

Real Madrid - Elche, partido de hoy en directo: alineaciones, resultado y última hora de LaLiga

¡Muy buenas tardes de sábado y bienvenidos a la narración en directo del Real Madrid-Elche de la jornada 28 de LaLiga! Partido importante para los merengues, que buscan dormir este sábado a un punto del Barça, que este domingo recibirá al Sevilla en el Camp Nou. Una jornada liguera que puede provocar tropiezos entre los grandes sabiendo que la vuelta de octavos de la Champions se disputará el próximo martes y miércoles.

¡Vamos ya con la mejor previa y los datos del Real Madrid-Elche! ¡ARRANCAAAMOS!

Publicidad

Deportes

Vinicius Jr durante el Elche-Real Madrid

Real Madrid - Elche, partido de hoy en directo: ¡resultado y última hora de LaLiga! (0-0)

Dos caballos

Matan a una yegua de carreras lesionada y sirven su carne en un comedor social: se dieron cuenta por un microchip

Novak Djokovic durante el partido ante Draper en Indian Wells 2026

Martina Navratilova señala el gran error de Djokovic en los últimos años: "Se agota a sí mismo..."

Marko Usabiaga
Polémica

Marko Usabiaga, el atleta vasco de 22 años que ha renunciado al Europeo: "No saldré con la camiseta de España"

Fernando Alonso durante el GP de China
Fórmula 1

La resignación de Fernando Alonso tras clasificar 19º en el GP de China: "No podemos sacar más..."

Vinícius, en acción ante el Elche
LaLiga EA Sports

Real Madrid - Elche: Horario, onces y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports, en directo

Consulta el horario, los posibles onces y dónde ver en directo el Real Madrid - Elche de la jornada 28 de LaLiga EA Sports.

Jack Draper y Daniil Medvedev se saludan tras su partido en Indian Wells
Tenis

Daniil Medvedev y el polémico hindrance ante Draper: "No siento que haya hecho trampa o algo así"

El tenista ruso ofreció su versión sobre lo ocurrido ante Jack Draper en los cuartos de final de Indian Wells.

Una imagen de archivo de Amy Carr, exfutbolista del Chelsea y Arsenal

Muere Amy Carr, exfutbolista del Chelsea y Arsenal, a los 35 años tras una batalla contra un tumor cerebral

Carlos Alcaraz celebra su victoria ante Cameron Norrie en Indian Wells

Carlos Alcaraz, a ritmo de récord en Indian Wells: 16-0 y superando la racha de Djokovic en pista rápida outdoor

Ferland Mendy, en el partido ante el Manchester City

Ferland Mendy, baja para la vuelta ante el Manchester City en el Etihad

Publicidad