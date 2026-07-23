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El Congreso vota por segunda vez la senda de déficit y el paquete anticrisis por la guerra en Irán

Además, el pleno también somete a votación el plan anticrisis por la guerra en Irán y el descuento en el impuesto especial de los carburantes para los hogares.

Hemiciclo del Congreso

Hemiciclo del Congreso EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Este jueves el Congreso de los Diputados vota la segunda ronda sobre la senda de déficit y los objetivos de estabilidad para los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2027, y la convalidación de un real decreto ley con medidas para paliar el impacto económico de la guerra en Irán, sobre todo en carburantes y energía.

La previsión es que vuelva a ser rechazada, como ya ocurrió el pasado 14 de julio cuando PP, Vox, Junts y UPN votaron en contra y Podemos y la diputada de Compromís en el Grupo Mixto, Águeda Mico, se abstuvieron. Tras aquel primer 'no', el Gobierno aprobó de nuevo el mismo cuadro macroeconómico en Consejo de Ministros este martes y lo ha remitido al Congreso para un segundo intento.

Adiós al IVA al 10%

Por otro lado también se votará la convalidación de un real decreto ley que actualiza las ayudas por la guerra en Irán. El texto mantiene parte de las medidas anteriores, pero introduce cambios importantes: se retira la rebaja del IVA al 10% en algunos productos energéticos y el IVA de los carburantes vuelve al 21% desde el 1 de julio.

Asimismo para compensar, el Gobierno activa un descuento en el impuesto especial de los carburantes para los hogares: 15 céntimos por litro en julio, 10 céntimos en agosto y 5 céntimos en septiembre, antes de desaparecer en octubre. Además, hay una "cláusula de emergencia", es decir, que si la inflación de los carburantes supera el 15%, el descuento subiría automáticamente hasta 20 céntimos por litro.

Luz y fertilizantes

El paquete incluye una reducción progresiva del Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica, que irá bajando hasta eliminarse en 2028 (5% en 2026, 3,5% en 2027 y 0% en 2028), lo que podría traducirse en descuentos de hasta un 6% en la factura de la luz. También se suman 165 millones de euros adicionales para ayudar a agricultores en la compra de fertilizantes, sobre los 500 millones del primer plan anticrisis.

No obstante, este decreto el decreto también prohíbe el despido en empresas que reciban ayudas vinculadas al conflicto en Oriente Medio y en aquellas sujetas a ayudas por planes de movilidad sostenible, y suma medidas de fondo para impulsar renovables, electrificación y eficiencia energética.

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