Luis de la Fuente asegura no saber nada de las coacciones a Jenni Hermoso

Luis de la Fuente, seleccionador nacional de fútbol, ha declarado este jueves ante Francisco de Jorge, el juez que investiga el beso de Luis Rubiales a Jennifer Hermoso tras la final del Mundial de Australia y Nueva Zelanda el pasado mes de agosto. El magistrado ha escuchado hoy al seleccionador nacional y al exdirector de Comunicación de la RFEF. Pablo García Cuervo.

Luis de la Fuente ha explicado en sede judicial, en calidad de testigo, que no saber nada de ninguna coacción a Jennifer Hermoso para que tratara de justificar y aprobar de forma pública el beso del expresidente de la RFEF en el estadio de Sidney. El seleccionador nacional ha negado este jueves estar al tanto de las presiones que la jugadora denuncia.

El juez también ha escuchado las versiones como testigos del exdirector de comunicación de la RFEF, Pablo García Cuervo, y del subdirector, Enrique Yunta.

Los dos, al igual que Luis de la Fuente, se han desmarcado de las presiones que denuncia Jenni Hermoso, y García Cuervo, que acabó siendo destituido, ha señalado que la jugadora dio su consentimiento para enviar unas declaraciones que la RFEF le atribuyó en las que restaba importancia al episodio del beso, si bien dijo que la dejasen porque estaba cansada y no hablaría más del tema.

García Cuervo ha detallado que la Federación redactó aquel comunicado en base a las declaraciones que previamente Jenni Hermoso prestó a la Cadena Cope poco después de la victoria de la selección, y ha indicado que Luis Rubiales conocía su contenido y que también se le enseñó a la jugadora, según las fuentes.

Luis Rubiales se enfrenta a dos delitos: agresión sexual y coacciones

Hay que recordar que en la querella de la Fiscalía se imputan a Luis Rubiales dos delitos: agresión sexual y coacciones. Albert Luque y Jorge Vilda también están imputados por el segundo de estos delitos y el juez investiga el papel que tuvieron en el vuelo de regreso en España y en el viaje de varias internacionales a Ibiza tras el Mundial, donde el director de fútbol de la Federación trató de hablar con Jenni Hermoso.

La declaración de Jorge Vilda, quien admitió que habló con el hermano de Jenni Hermoso para "bajar el suflé" del beso de Rubiales, se desveló hace unos días y en la misma afirmaba que era impensable sostener "que el seleccionador de forma pública, en un avión, pueda presionar o coaccionar o decir algo de manera hostil o con amenazas a una persona que conoce desde hace tiempo, que es el hermano de una jugadora que la tiene ese especial aprecio".

Albert Luque también negó las coacciones a la jugadora y aseguró que quiso hablar con al delantera del Pachuca porque eran amigos.

Dos versiones opuestas sobre el beso

Ante el juez, Luis Rubiales defendió que el beso fue una "muestra de afecto" que se produjo de forma "natural", a la luz de "millones de ojos" y que fue "con consentimiento". A preguntas del abogado de Hermoso, aseveró que se trataba de una "celebración totalmente extraordinaria", que preguntó a la jugadora antes de darle el beso y que ocurrió "con consentimiento".

Una versión que contrasta con la de la jugadora, quien indicó que el beso no fue consentido y que no se sintió respetada como persona y futbolista. "Me estaban sometiendo a algo que yo en ningún momento busqué ni hice para encontrarme con esa situación", aseguró Jenni Hermoso.

Próximas declaraciones en el caso Rubiales

La ronda de declaraciones sobre el caso Rubiales se retomará el 14 de noviembre con la declaración como testigos del psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo; del exdirector de gabinete de Luis Rubiales, José María Timón; y del responsable de 'compliance' de la selección, Javier Pujol. Dos días después, se escuchará también como testigos a la futbolista Laia Codina y al presidente del Comité Nacional de Fútbol Femenino, Rafael del Amo.

Además, el 16 de noviembre comparecerá en sede judicial un testigo que presenció la conversación mantenida entre el exseleccionador Jorge Vilda y el hermano de la jugadora Rafael Hermoso en el avión de regreso a España desde Australia tras el Mundial. El día 30 de ese mismo mes también se celebrará un careo entre una amiga de la jugadora, Ana Belén Ecube y el director de marketing de la RFEF, Rubén Rivera, que compareció como investigado por las posibles coacciones a la jugadora.