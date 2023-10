Luis Rubiales responde a la FIFA tras su inhabilitación y decide apelar la decisión

El expresidente de la RFEF, Luis Rubiales, ha decidido apelar la decisión de la FIFA en la que se le ha inhabilitado durante 3 años de todas las actividades relacionadas con el fútbol a nivel nacional e internacional tras el escándalo del beso a la jugadora Jennifer Hermoso y tocarse los genitales en el palco durante la final del Mundial Femenino entre Inglaterra y España.

"Cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida"

El motrileño se ha expresado así en su perfil de la red social 'X': "Llegaré hasta la última instancia para que se haga justicia y resplandezca la verdad por muchos esfuerzos de algunos políticos, medios e instituciones, cada vez está más clara la desproporción e injusticia cometida, la gente, muy mayoritariamente, lo tiene claro", dice en su mensaje acompañado de varias imágenes de la nota completa.

Denuncia que no tuvo tiempo para exponer su postura

En el texto, Rubiales explica que tras la apertura del expediente de la FIFA en la que se le suspendió durante 90 días (agosto 2023) se le concedió un plazo de diez días para exponer su postura, pero que a los dos días se le notificó la suspensión cautelar de su cargo (presidente de la RFEF) sin haberle escuchado: "El procedimiento de FIFA se ha caracterizado por emitir decisiones sin los fundamentos de las mismas".

"Todo fue notificado sin fundamentos"

"En los fundamentos de la primera decisión que me suspendía cautelarmente durante 90 días y que no fueron emitidos hasta el día 15 de septiembre y notificados el 19, la Comisión Disciplinaria basó la decisión y la urgencia en que 'mi presencia como presidente de la RFEF podía impedir la administración de justicia'. Sin embargo, la decisión del Comité de Apelación rechazó mi apelación el día 29 de septiembre, a pesar de que el día 11 de septiembre, presenté mi renuncia tanto a mi cargo en la RFEF como en UEFA donde ostentaba la vicepresidencia. Si ya no ocupaba ningún cargo en el mundo del fútbol, ¿cómo puedo ser un peligro para el procedimiento por tener un cargo?. Nuevamente, todo fue notificado sin fundamentos, fundamentos que hoy, 30 de octubre, aún no se me han trasladado, impidiéndome de nuevo apelar la decisión ante el TAS. Y todo esto, solamente en lo que respecta a las medidas cautelares impuestas", asegura.

El expresidente de la RFEF también indica que solicitó audiencia para poder presentar en persona sus argumentos ante la Comisión Disciplinaria pero que se le denegó sin motivo: "He denunciado en repetidas ocasiones, ante la propia FIFA y ante el TAS, que la Comisión Disciplinaria desde un principio decidió incluir en el expediente únicamente las declaraciones de personas que, según la prensa, habían declarado en mi contra ante la Audiencia Nacional", sentencia.

Comunicado íntegro de la FIFA

"La Comisión Disciplinaria de la FIFA ha inhabilitado a Luis Rubiales, expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), para ejercer cualquier actividad relacionada con el fútbol durante tres años, tanto en el ámbito nacional como internacional, al considerar que su conducta ha infringido el artículo 13 del Código Disciplinario de la FIFA.

Este caso está relacionado con los hechos ocurridos durante la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA, el 20 de agosto de 2023, por los que el Sr. Rubiales había sido suspendido con carácter provisional durante un periodo inicial de 90 días.

La decisión de la Comisión Disciplinaria de la FIFA se ha notificado hoy al Sr. Rubiales, quien, en virtud de lo estipulado en el Código Disciplinario de la FIFA, dispone de diez días para solicitar la decisión fundamentada, que se publicará en legal.fifa.com en caso de que se solicite. Esta decisión se puede recurrir ante la Comisión de Apelación de la FIFA".