Rubiales, en su declaración al juez: "¿El beso? Jennifer se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado"

El 15 de septiembre Luis Rubiales, expresidente de la RFEF, declaró en la Audiencia Nacional por el beso a Jennifer Hermoso en la celebración del Mundial de Fútbol Femenino 2023. El de Motril está acusado por un delito de agresión sexual y coacciones.

Más de dos semanas después la declaración de Rubiales ante el juez instructor de la causa, Francisco de Jorge, ha visto la luz.

"¿Cómo le voy a pedir perdón si estábamos los dos super contentos?", respondió el exfutbolista a la pregunta de si había pedido perdón a Hermoso. ¿Por qué le agarra la cabeza con las dos manos para darle el beso? Le preguntó también la fiscal Marta Durántez.

"La agarré por la alegría, después las jugadoras me mantearon y me tocaron el culo, las rodillas..."

"Por la alegría... Ella me agarra de donde puede, yo la agarro también y no hay más. Dos o tres minutos después me cogieron entre todas y me tiraron para arriba, me balancearon. Y en ese momento no voy a decir que no me toquen, con perdón, el culo, las rodillas o el hombro. Hemos ganado un Mundial y es algo indescriptible la euforia y la alegría tan tremenda que hay", explicó el granadino.

"Hasta que surgió la polémica el beso era un meme"

Rubiales quiso aclarar la poca importancia que se le dio al beso hasta que surgió la polémica en redes: "Hasta entonces el beso era un meme. Podría haber alguien molesto, pero la inmensa mayoría de la gente lo tomaba como algo simpático. Fue algo natural, a la luz de millones de ojos, entre dos personas que han estado conviviendo mucho tiempo".

"¿El beso? Jenni se fue muerta de risa y me dio dos cachetes"

El que fuera máximo responsable de la Federación se enfrentó a la pregunta de si había respetado a Hermoso: "¡Si es que le pregunté antes! ¿Cómo no la voy a respetar? Y ella se fue muerta de risa y dándome dos cachetes en el costado".

En la declaración, Luis Rubiales aseguró que Jennifer Hermoso "está faltando a la verdad" y admitió que se produjo una conversación tras el beso.

"Hay un momento en que me cruzo con ella, porque yo iba en la primera fila y ella fue al baño. Quince segundos, no serían más. 'Oye, Jenni, ¿por qué no salimos los dos? Igual que lo has dicho ya, volvemos a decirlo, acabamos con esto, que esto me va a hacer mucho daño'. 'No, mira, presi o Rubi, yo paso, quiero disfrutar del Mundial, no voy a hacer más declaraciones. Si ya lo he dicho, el que lo quiera entender que lo entienda, y el que no lo quiera entender que no lo entienda. ¡Si ya lo he explicado!'. 'Sí, sí, lo has explicado y ha sido claro, pero te estamos pidiendo, por consejo de los que saben, que salgamos juntos'. 'Yo no lo voy a hacer'. Pues ya está, pues perfecto", declara Rubiales.