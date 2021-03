Los últimos chistes de Joaquín: "Manolo, ¿tú cómo sabes que mis tetas son operadas?"

Joaquín marcó el segundo gol del Real Betis en la remontada ante el Alavés en Liga. El gaditano estuvo en 'El Transistor' de Onda Cero, donde explicó su dedicatoria especial: "Se lo he dedicado a mis hijas que con esto del TikTok me piden bailes todas las noches". Además, el bético volvió a deleitar a sus seguidores con un duelo de chistes con José Ramón de la Morena que puedes escuchar en el vídeo.

Asimismo, Joaquín explicó cómo ha sido su gol: "He entrado al área con toda la intención pensando a ver si me cae y mira. El remate no sé ni como lo hago pero el balón entra por la escuadra".

Quiere ser titular

El jugador bético tiene claro que quiere ser titular: "No me gusta eso de ser revulsivo, yo quiero jugar de inicio. Es verdad que ahora el equipo está bien y me toca salir de revulsivo, pero yo quiero salir desde el inicio y por eso trabajamos y nos mantenemos competitivos".

Joaquín es el cuarto goleador más veterano en la Liga y si marca el año que viene será el más veterano: "La intención es jugar otro año más". Sobre el derbi ante el Sevilla el fin de semana: "Llegamos en un buen momento al derbi, creo que el mejor. La pena es que este tipo de partidos sin nuestras aficiones va a ser distinto", dijo en Onda Cero.