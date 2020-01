Locura total en Milán por la vuelta de Ibrahimovic: "He dicho que esta es mi casa y finalmente he vuelto"

El ariete sueco Zlatan Ibrahimovic llegó esta mañana a las 11:30 al aeropuerto de Linate, donde le esperaban el jefe de fútbol lombardo Zvonimir Boban y un centenar de tifosi. Pese a no haber firmado su contrato ni pasado el reconocimiento médico todavía, ya vuelve a hablar como 'rossoneri'.

"Recuerdo cuando llegué aquí hace años. He vuelto y estoy feliz. Siempre he dicho que ésta es mi casa y finalmente he vuelto. He pasado por varios equipos, pero finalmente estoy aquí y eso es lo importante. Estoy ansioso por estar en San Siro, ver a los aficionados y hacer que el estadio salte otra vez", aseguró Ibrahimovic nada más poner pie en Italia.

Se desplazó a la clínica la 'La Madonnina' para realizar el pertinente reconocimiento médico, esta tarde será cuando rubrique su nuevo contrato con el AC Milán, y pese a que no está confirmado, podría visitar hoy la ciudad deportiva de Milanello como primera toma de contacto con su nuevo técnico Pioli y sus compañeros.

La presentación oficial se realizará este viernes a las 10:00 de la mañana y será retransmitida por Sky Sports en directo para todo el país. La llegada del sueco se erige como el único rayo de luz de una temporada muy gris del club de San Siro. Marcha undécimo a 21 puntos de su máximo rival y vecino, el Inter de Milán.