Levante - Barcelona: Horario, alineaciones y dónde ver el partido de LaLiga EA Sports en directo

Un Barcelona intratable vista este domingo el Ciutat de València en busca de su quinta victoria en cinco jornadas y un pleno de puntos para mantenerse en lo más alto de la clasificación. Los de Hansi Flick están volando en este inicio de curso y han anotado cuatro manitas -tres en Liga y una en Champions-, registrando unos guarismos goleadores simplemente espectaculares. Abrieron el curso goleando (0-5) el Elche en el Martínez Valero, superaron al Athletic (2-0) en el Camp Nou y en sus últimos tres partidos han anotado quince goles y encajado solo tres: 5-2 ante el Rayo, 0-5 frente al Valencia y 5-1 en su estreno en Champions ante el Feyenoord.

Raphinha, con un comienzo de temporada simplemente brutal, ha asumido la faceta de 'nueve' y lleva seis goles en LaLiga y dos en Champions, es decir, ocho goles en los cinco primeros partidos del curso. Junto al brasileño están brillando Lamine Yamal, Fermín, Gordón, Pedri, Adeyemi… Es difícil encontrar un jugador que no esté rindiendo a un gran nivel en el Barça en este demoledor comienzo de curso para los culés.

La última jornada, tras las derrotas de Real Madrid y Atlético de Madrid, han dejado al Barça como líder en solitario de la competición liguera. Este domingo, los de Hansi Flick buscarán su quinta victoria en Liga y el pleno al quince para seguir con el infernal ritmo que han establecido en este comienzo de temporada.

El Barcelona recupera al defensa Eric Garcia, que descansó en la Liga de Campeones por sanción y usará una máscara protectora debido a la fractura nasal sufrida el pasado domingo en Mestalla, y tendrá las bajas por lesión del centrocampista Frenkie de Jong y del extremo Roony Bardghji. Además, el joven extremo Jesse Bisiwu no se entrenó este sábado con el primer equipo y será citado por el filial.

También se espera al regreso al once titular de Gerard Martín, Xavi Espart, Marc Bernal, Fermín López y Anthony Gordon, suplentes frente al Feyenoord.

El Levante recibe al líder de LaLiga tras una derrota, dos empates y un triunfo en el comienzo de temporada. Luís Castro solo tiene la baja por lesión del delantero camerunés Etta Eyong, que la pasada semana sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna derecha.

El técnico del Levante podría repetir la misma alineación que en las últimas semanas, con Thiago, Brugué e Iván Romero como jugadores más adelantados.

Posibles onces del Levante - Barcelona

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Olasa, Rey, Bardeli, Brugué, Thiago e Iván Romero.

Barcelona: Joan Garcia; Eric Garcia, Cubarsí, Gerard Martín, Xavi Espart; Bernal, Pedri, Fermín; Lamine Yamal, Raphinha y Gordon.

Horario y dónde ver el Levante - Barcelona de LaLiga

El Levante - Barcelona, partido de la jornada 5 de LaLiga EA Sports, se jugará el domingo 13 de septiembre a las 16:15 horas (horario peninsular) en el Ciutat de València.

El entre Levante y Barcelona se podrán seguir en directo minuto a minuto en la página web de Antena 3 Deportes, con el resultado en vivo, todos los goles y la última hora de Liga EA Sports.